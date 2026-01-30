Discussions privées au Real Madrid : Encore du changement pour Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant que le Real Madrid semble déjà préparer la suite dans les bureaux de la direction, Kylian Mbappé se charge de marquer des buts pour le club merengue. Et ce, bien que les résultats ne suivent pas toujours comme l'atteste la défaite concédée contre le Benfica Lisbonne en Ligue des champions mercredi soir (4-2). Et c'est pour ce point précis que Mbappé pourrait témoigner d'un énième mouvement. Explications.

Le Real Madrid passera par la case barrages et ce, avec deux joueurs en moins. Défaits par le Benfica Lisbonne à l'Estadio da Luz lors de l'ultime journée de saison régulière de Ligue des champions mercredi soir (4-2), Kylian Mbappé et sa bande ont concédé la 8ème place qualificative pour les 1/8èmes de finale à Manchester City. De quoi permettre à Pep Guardiola, coach du club anglais, d'adresser un message de remerciements à José Mourinho qui est à la tête de l'équipe portugaise. A la Casa Blanca, on évoque déjà du changement d'ici la fin de la saison.

💣 BRUTAL AUTOCRÍTICA DE MBAPPÉ:



❌ "NO estamos teniendo CONTINUIDAD".



❌ "Eso NO es de EQUIPO CAMPEÓN". pic.twitter.com/1p7X9O9vFU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 28, 2026

«Le processus pour choisir le nouvel entraîneur n'a pas encore commencé» Un ajustement sur le banc de touche est une possibilité grandissante. Alvaro Arbeloa a été nommé au pied levé entraîneur du Real Madrid le 12 janvier dernier dans la foulée du départ de Xabi Alonso qui venait de perdre la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone la veille (3-2). Kylian Mbappé en est déjà à son troisième entraîneur au Real Madrid où il n'a déposé ses valises qu'à l'été 2024. Et ces dernières heures, une vieille connaissance du Français est annoncée comme éventuel prochain coach de la Casa Blanca : Unai Emery qui a côtoyé Mbappé au PSG en 2017/2018. Fabrizio Romano a fait un point sur l'opération. « Au Real Madrid, le processus pour choisir le nouvel entraîneur n'a pas encore commencé. Cela va prendre du temps, ils vont donner l'opportunité à Alvaro Arbeloa d'avoir sa chance en tant que manager du Real Madrid jusqu'à la fin de la saison ».