Kylian Mbappé se rapproche de Karim Benzema pour un record historique !

Kylian Mbappé n’a pas pu empêcher la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Benfica (2-4) mercredi soir, et ce malgré son doublé. L’ancienne star du PSG s’approche désormais d’un prestigieux record de Karim Benzema, figure historique de la Casa Blanca avec quatorze saisons passées du côté du Bernabéu.

Parti en Arabie saoudite à l’été 2023, s’engageant en faveur du club d' Al-Ittihad, Karim Benzema a marqué l’histoire du Real Madrid au cours de ses quatorze saisons dans la capitale espagnole. Le joueur formé à l’OL est notamment parvenu à mettre la main sur le Ballon d’Or en 2022, à l’issue d’une saison marquée par un nouveau sacre en Ligue des champions. Durant cette campagne européenne, Benzema avait inscrit 15 buts, faisant de lui le meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des champions sur une saison.

Ce record est aujourd’hui bien parti pour être battu par Kylian Mbappé , auteur d’un doublé face à Benfica (2-4) mercredi soir, portant son total de buts à 13 dans la compétition. L’ancien numéro 7 du PSG n’est donc plus qu’à deux réalisations du record de Karim Benzema . La défaite du Real Madrid au Portugal oblige Kylian Mbappé et ses coéquipiers à passer par les barrages, avec une confrontation à venir face à Bodø/Glimt ou (encore) Benfica .

La « honte » évoquée par Kylian Mbappé

Après la défaite des siens, Kylian Mbappé a haussé le ton, regrettant particulièrement le but concédé dans les dernières secondes, éliminant par ailleurs l’OM de la compétition. « Ce que nous avons vu aujourd’hui n’est pas normal. Notre dernier but est une honte pour nous, a confié Mbappé en zone mixte. La semaine dernière, on a fait de bons matchs, mais pas aujourd’hui, et on a besoin de régularité. Il nous manque un peu de tout. Je ne dirais pas que c’est juste un problème d’attitude ou de jeu, je pense que c’est un problème général, et en Ligue des Champions, chaque détail compte. Si on ne donne pas tout pour gagner un match… »

Et d’ajouter, au sujet de cette nouvelle contreperformance du Real Madrid : « Je n’ai pas d’explication claire. On manque de constance dans notre jeu, c’est un problème qu’on va devoir résoudre. On ne peut pas être bons un jour et mauvais le lendemain, ce n’est pas le propre d’une équipe championne. C’est dur à encaisser parce qu’on voulait profiter du mois de février pour progresser, mais on mérite tout simplement notre position actuelle. Benfica méritait de gagner. J’ai vu Benfica jouer pour sa survie, et je n’ai pas vu ça de notre côté »