«Je trouve que ça n’a pas été réussi» : Le geste raté de Kylian Mbappé

Chacun de fait et geste est scruté. Par conséquent, Kylian Mbappé sait parfaitement que quoi qu'il fasse, ce sera analysé. Et un geste a particulièrement retenu l'attention ces derniers jours. Un geste qui fait débat et que certains observateurs trouvent totalement ratés.
Quelques jours après la défaite du Maroc en finale de la CAN 2025 et le panenka ratée par Brahim Diaz, Kylian Mbappé a décidé de rendre un hommage particulier à son coéquipier, en réalisent lui-même une panenka contre Villarreal. Mais l'attaquant français l'a réussi. Ce qui fait dire à Christophe Dugarry que l'hommage est raté.
Dugarry pas convaincu par le geste de Mbappé
« Écoutes, pas de procès d’intention parce que c’est clairement un geste de soutien à son partenaire et ami. Mais moi au départ, si tu veux j’étais un peu surpris et je ne l’ai pas du tout analysée comme ça cette Panenka. Je n’ai pas du tout ressenti ça comme une marque de soutien et j’ai l’impression que ça a fait pschitt cette marque de soutien. Tu as remis une pièce dans le jukebox pour reparler de Brahim Diaz, sur sa Panenka qui a été ratée. Mbappé c’est son copain, c’est un bon garçon. Je ne mets à aucun moment en doute l’intention de Mbappé, mais ça peut aussi vouloir dire "Regardes comment on fait une Panenka, toi tu l’as faite comme un nul. Regardes ce qu’est un grand joueur et ce que c’est que le talent" », assure-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Je trouve que son message et son soutien n’est pas totalement réussi»
« Je trouve que son message et son soutien n’est pas totalement réussi. Je trouve qu’il est un petit peu raté et il aurait pu être fait d’une meilleure façon, où ça ne laissait pas de doute à l’interprétation. J’ai une interprétation, j’ai des copains avec qui j’en ai parlé parce que peut-être que je suis le seul et que je n’y comprends rien au football, que je vois tout en noir et en négatif, c’est possible aussi. D’autres l’ont aussi un peu ressenti comme moi. Je trouve que ça n’a pas été réussi. Son hommage à son partenaire, ça a remis les caméras et les télés sur son partenaire et je ne trouvais pas que c’était la meilleure façon de lui rendre hommage. Même pour lui, je ne suis pas sûr que ça lui ait fait un bien incommensurable, de voir Mbappé réussir son piqué, et que ça lui ait réchauffé le cœur. Je n’ai pas trouvé ça réussi, dommage ça aurait pu être mieux fait », ajoute Christophe Dugarry.