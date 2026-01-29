«Je trouve que ça n’a pas été réussi» : Le geste raté de Kylian Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Chacun de fait et geste est scruté. Par conséquent, Kylian Mbappé sait parfaitement que quoi qu'il fasse, ce sera analysé. Et un geste a particulièrement retenu l'attention ces derniers jours. Un geste qui fait débat et que certains observateurs trouvent totalement ratés.

Quelques jours après la défaite du Maroc en finale de la CAN 2025 et le panenka ratée par Brahim Diaz, Kylian Mbappé a décidé de rendre un hommage particulier à son coéquipier, en réalisent lui-même une panenka contre Villarreal. Mais l'attaquant français l'a réussi. Ce qui fait dire à Christophe Dugarry que l'hommage est raté.

Mbappe qui colle une panenka devant les yeux de Brahim Diaz. Aucune intention de l'aider à oublier. Froidement. pic.twitter.com/rmHvl1AiFN — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) January 24, 2026

Dugarry pas convaincu par le geste de Mbappé « Écoutes, pas de procès d’intention parce que c’est clairement un geste de soutien à son partenaire et ami. Mais moi au départ, si tu veux j’étais un peu surpris et je ne l’ai pas du tout analysée comme ça cette Panenka. Je n’ai pas du tout ressenti ça comme une marque de soutien et j’ai l’impression que ça a fait pschitt cette marque de soutien. Tu as remis une pièce dans le jukebox pour reparler de Brahim Diaz, sur sa Panenka qui a été ratée. Mbappé c’est son copain, c’est un bon garçon. Je ne mets à aucun moment en doute l’intention de Mbappé, mais ça peut aussi vouloir dire "Regardes comment on fait une Panenka, toi tu l’as faite comme un nul. Regardes ce qu’est un grand joueur et ce que c’est que le talent" », assure-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.