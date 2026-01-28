«Une copine ?», Kylian Mbappé répond sur sa vie amoureuse

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé s'est toujours fait un point d'honneur à rester discret et mystérieux au sujet de sa vie privée, et notamment de sa vie sentimentale. Mais lorsqu'il a été interrogé à plusieurs reprises ces derniers mois au sujet de la présence éventuelle d'une petite copine dans sa vie, l'attaquant du Real Madrid avait répondu de manière assez sincère.

Le monde entier connait Kylian Mbappé en tant que star du football et serial buteur du Real Madrid ainsi que de l'équipe de France. Mais qui est vraiment l'attaquant tricolore dans l'intimité ? À quoi ressemble vraiment son quotidien ? Et surtout, le partage-t-il avec une femme dont il serait amoureux ? Les spéculations vont bon train au sujet de la vie sentimentale de Mbappé, et l'ancien joueur du PSG n'avait pas hésité à répondre honnêtement lorsque la question lui a été posée ces derniers mois.

« J'ai déjà été amoureux... » En décembre 2024, au micro de l'émission Clique sur Canal +, Kylian Mbappé répondait sans détour à Mouloud Achour au sujet de sa vie amoureuse : « Dans le passé j’ai déjà été amoureux et j’espère que je vais l’être encore (rires). Mais actuellement non. Ce n’est pas que je n’y pense pas, c’est que des fois je me dis, imagine, si avec tout ce que tu vis, il y a quelqu’un à côté de toi. Moi ma vie, elle a été construite comme ça, j’ai été construit pour vivre ces moments-là. La personne à côté de moi elle n’est pas forcément prête à vivre tout ce truc-là », confiait l'attaquant du Real Madrid.