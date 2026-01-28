Kylian Mbappé parodié : Un problème révélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devenu plus qu'un joueur de football, Kylian Mbappé est un personnage qui ne laisse pas indifférent. On l'aime, le déteste, on rit de lui... L'attaquant du Real Madrid provoque différents sentiments. Le capitaine de l'équipe de France s'était ainsi notamment retrouvé au coeur d'une parodie hilarante à la suite de son arrivée chez les Merengue. Voilà que l'auteur de cette vidéo sur Mbappé a pris la parole, reconnaissant un détail qui l'a quelque peu gêné...

En 2024, Kylian Mbappé quittait le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Arrivé au terme de son contrat, le Français n'avait plus aucun bâton dans les roues pour réaliser son rêve : signer avec les Merengue. Mbappé s'est ainsi envolé vers l'Espagne où il avait été présenté dans un stade Bernabeu rempli et fou de joie de l'accueillir. Une scène qui n'avait toutefois pas manqué d'être détournée sur les réseaux sociaux, de quoi donner lieu à une amusante parodie.

La présentation de Mbappé au Real Madrid détournée Et c'est Freddy Gladieux qui avait été l'auteur de celle-ci. Sur ses réseaux sociaux, l'humoriste français avait ainsi parodié la présentation de Kylian Mbappé au Bernabeu, donnant alors l'impression qu'il n'y avait aucune ambiance et qu'un certain malaise régnait pendant le discours de l'actuel 10 du Real Madrid. Une vidéo qui en avait alors amusé plus d'un, dépassant même les frontières de la France. Mais voilà que l'oeuvre humoristique de Freddy Gladieux l'a également un peu dérangé.