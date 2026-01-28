Kylian Mbappé parodié : Un problème révélé !

Devenu plus qu'un joueur de football, Kylian Mbappé est un personnage qui ne laisse pas indifférent. On l'aime, le déteste, on rit de lui... L'attaquant du Real Madrid provoque différents sentiments. Le capitaine de l'équipe de France s'était ainsi notamment retrouvé au coeur d'une parodie hilarante à la suite de son arrivée chez les Merengue. Voilà que l'auteur de cette vidéo sur Mbappé a pris la parole, reconnaissant un détail qui l'a quelque peu gêné...
En 2024, Kylian Mbappé quittait le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Arrivé au terme de son contrat, le Français n'avait plus aucun bâton dans les roues pour réaliser son rêve : signer avec les Merengue. Mbappé s'est ainsi envolé vers l'Espagne où il avait été présenté dans un stade Bernabeu rempli et fou de joie de l'accueillir. Une scène qui n'avait toutefois pas manqué d'être détournée sur les réseaux sociaux, de quoi donner lieu à une amusante parodie.
La présentation de Mbappé au Real Madrid détournée
Et c'est Freddy Gladieux qui avait été l'auteur de celle-ci. Sur ses réseaux sociaux, l'humoriste français avait ainsi parodié la présentation de Kylian Mbappé au Bernabeu, donnant alors l'impression qu'il n'y avait aucune ambiance et qu'un certain malaise régnait pendant le discours de l'actuel 10 du Real Madrid. Une vidéo qui en avait alors amusé plus d'un, dépassant même les frontières de la France. Mais voilà que l'oeuvre humoristique de Freddy Gladieux l'a également un peu dérangé.
« Ce n'était pas ma volonté »
De passage sur le plateau de Clique, Freddy Gladieux est donc revenu sur sa parodie de Kylian Mbappé. C'est alors qu'il a confié : « Je trouve ça toujours un peu lunaire qu'un truc aussi fou puisse parler à autant de gens. Même à l'international, il y a un truc avec des gens qui se demandaient si c'était vrai. Est-ce que Kylian a réagi ? Non, mais je me suis dit à un moment ça se trouve je vais recevoir à un message de son équipe ou sa maman. En plus là c'est relou parce que ça tombait aussi, ce n'était pas ma volonté, à un moment où quand il signe au Real, on se demandait s'il allait être bon ou pas. Ça avait un peu alimenté ce truc là, ça m'avait un peu dérangé. Je ne fais pas ça pour ça, au contraire. Ça me fait tellement chier. Pour son image, à cette période là, comme tout le monde voulait l'attaquer, j'avais peur que ça ressemble à encore quelqu'un qui l'attaque. Ce n'était pas la volonté ».