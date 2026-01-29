Le Real Madrid moqué, un défi fou proposé au club

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un final auquel personne ne s’attendait. Et pour ce qui s’est passé après ne fait qu’ajouter quelque chose à cette fin de soirée totalement folle pour le Real Madrid au Portugal. Lors de son déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne, le club merengue a été battu par les Portugais (4-2). Une nouvelle performance non maîtrisée défensivement qui donne des idées assez cocasses à certains…

C’est un mois de janvier assez sombre dans le ciel de Madrid pour le Real. Hormis quelques éclaircies face à l’AS Monaco la semaine dernière (6-1) ou encore le Betis Séville (5-1) ainsi que l’Atletico de Madrid en demi-finale de Supercoupe d’Espagne (2-1), la bande de Kylian Mbappé a essuyé quelques revers qui font clairement tâche. Le premier en finale de Supercoupe contre l’ennemi historique du FC Barcelone (2-3) avant l’élimination choc en 1/8ème de finale de Coupe du roi quelques jours plus tard contre Albacete (2-3), équipe de deuxième division. Le tout avec le licenciement de Xabi Alonso entre les deux rencontres.

Hola, @realmadrid. Es como la tercera o cuarta vez que te escribimos durante este mes pero lo vamos a volver a intentar. Te rogamos, te suplicamos jugar un partido contra ustedes. Nuestros niveles defensivos son bastantes parecidos. Escriban al WhatsApp y arreglamos. Un abrazo. — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) January 28, 2026

Le Real Madrid prend l’eau à Lisbonne, Saint Marin lui fait une proposition Depuis, Alvaro Arbeloa a connu une autre désillusion en Ligue des champions. Mercredi soir, sur la pelouse du Benfica Lisbonne à l’Estadio Da Luz, l’entraîneur du Real Madrid a assisté à la défaite des siens contre les Portugais en écopant de deux cartons rouges dans le temps additionnel (Raul Asencio et Rodrygo Goes). Et pour parachever cette soirée négative, le gardien de but adverse Anatoliï Trubin a marqué un but sur le dernier coup franc de la partie, qualifiant par la même occasion le Benfica Lisbonne pour les barrages (4-2). Un résultat qui n’élimine pas le Real Madrid de la Ligue des champions, mais qui obligera l’équipe à passer une fois de plus par la case des barrages comme la saison dernière face à Manchester City.