Le Real Madrid moqué, un défi fou proposé au club

Un final auquel personne ne s’attendait. Et pour ce qui s’est passé après ne fait qu’ajouter quelque chose à cette fin de soirée totalement folle pour le Real Madrid au Portugal. Lors de son déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne, le club merengue a été battu par les Portugais (4-2). Une nouvelle performance non maîtrisée défensivement qui donne des idées assez cocasses à certains…
C’est un mois de janvier assez sombre dans le ciel de Madrid pour le Real. Hormis quelques éclaircies face à l’AS Monaco la semaine dernière (6-1) ou encore le Betis Séville (5-1) ainsi que l’Atletico de Madrid en demi-finale de Supercoupe d’Espagne (2-1), la bande de Kylian Mbappé a essuyé quelques revers qui font clairement tâche. Le premier en finale de Supercoupe contre l’ennemi historique du FC Barcelone (2-3) avant l’élimination choc en 1/8ème de finale de Coupe du roi quelques jours plus tard contre Albacete (2-3), équipe de deuxième division. Le tout avec le licenciement de Xabi Alonso entre les deux rencontres.
Le Real Madrid prend l’eau à Lisbonne, Saint Marin lui fait une proposition
Depuis, Alvaro Arbeloa a connu une autre désillusion en Ligue des champions. Mercredi soir, sur la pelouse du Benfica Lisbonne à l’Estadio Da Luz, l’entraîneur du Real Madrid a assisté à la défaite des siens contre les Portugais en écopant de deux cartons rouges dans le temps additionnel (Raul Asencio et Rodrygo Goes). Et pour parachever cette soirée négative, le gardien de but adverse Anatoliï Trubin a marqué un but sur le dernier coup franc de la partie, qualifiant par la même occasion le Benfica Lisbonne pour les barrages (4-2). Un résultat qui n’élimine pas le Real Madrid de la Ligue des champions, mais qui obligera l’équipe à passer une fois de plus par la case des barrages comme la saison dernière face à Manchester City.
«Nous vous supplions de bien vouloir jouer un match contre nous»
Une déroute qui a inspiré le compte non officiel de l’équipe nationale de Saint Marin (à nouveau). Une nouvelle invitation pour un match a été communiquée au Real Madrid au vu de leur performance peu flatteuse contre le Benfica Lisbonne. « Bonjour, Real Madrid. C'est la troisième ou quatrième fois que nous vous écrivons ce mois-ci, mais nous allons réessayer. Nous vous supplions de bien vouloir jouer un match contre nous. Nos niveaux défensifs sont assez similaires. Écrivez-nous sur WhatsApp et nous nous arrangerons. Cordialement ».