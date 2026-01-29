Changement d’entraîneur au Real Madrid : Des retrouvailles pour Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le départ de Thomas Tuchel et la nomination de Mauricio Pochettino à l’hiver 2021 au PSG, Kylian Mbappé n’a jamais pu faire deux années complètes avec un seul et même entraîneur. Christophe Galtier, Luis Enrique, Carlo Ancelotti et Xabi Alonso se sont succédés au Paris Saint-Germain et au Real Madrid. Pas le temps de nouer une vraie relation de travail stable pour Mbappé. Et Alvaro Arbeloa pourrait également ne faire que passer à Madrid… pour faire la place à une vieille connaissance de Kylian Mbappé ?

En l’espace de 18 mois, Kylian Mbappé a déjà évolué sous les ordres de trois entraîneurs différents depuis le début de son aventure au Real Madrid. A son arrivée, Carlo Ancelotti entamait ce qui allait être sa dernière saison sur le banc de touche merengue avant de prendre les rênes de la sélection brésilienne. Par la suite, ce fut au tour de Xabi Alonso de gérer l’effectif champion d’Europe de 2024.

Alvaro Arbeloa seulement de passage au Real Madrid ? Cependant, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid vainqueur de la Ligue des champions 2014 et de la Bundesliga en tant qu’entraîneur en 2023/2024 le tout en étant invaincu avec le Bayer Leverkusen, n’est pas parvenu à mettre en place le même rouleau compresseur à la Casa Blanca. Et au lendemain de la défaite du Real Madrid en Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone (3-2), Xabi Alonso et le club merengue mettaient un terme à leur collaboration le 12 janvier dernier. Pour le remplacer, les dirigeants du Real Madrid ont promu Alvaro Arbeloa de la Castilla à l’équipe première. Mais pour combien de temps ?

Kylian Mbappe’s recent managers:



❌2018 - Unai Emery: 1 season

❌2020 - Thomas Tuchel: 2.5 seasons

❌2022 - Mauricio Pochettino: 18 months

❌2023 - Christophe Galtier: 1 season

❌2025 - Carlo Ancelotti: 1 season

❌2026 - Xabi Alonso: 7 months

2026-ALVARO ARBELOA loading ...

