Incompréhension au PSG : Les échos obtenus par Bertrand Latour sur un transfert

Au cours des derniers mois, ça a bougé du côté du PSG. Que ce soit dans le sens des arrivées que des départs, l’effectif de Luis Enrique a connu des changements et pas des moindres pour certains. D’ailleurs, voilà qu’au sein du vestiaire du club de la capitale, certains choix ont eu du mal à être compris si l’on en croit les retours obtenus par Bertrand Latour.

La saison dernière, le PSG a atteint les sommets. Luis Enrique a mené son équipe jusqu’au sacre en Ligue des Champions, mais voilà que l'entraîneur parisien n’était pas entièrement convaincu par les joueurs qu'il avait à sa disposition. C’est ainsi que l’intersaison a été mouvementé à Paris avec surtout un changement majeur. De quoi alors susciter l’incompréhension chez le reste des joueurs du PSG ?

« Certains n’avaient pas compris que Donnarumma parte » Un transfert au PSG a fait plus parler que les autres l’été : celui de Gianluigi Donnarumma. Pas convaincu par le gardien italien, Luis Enrique l’a poussé vers la sortie afin de faire de la place pour l’arrivée de Lucas Chevalier. Mais voilà que le désormais joueur de Manchester City était très apprécié par le reste de ses coéquipiers, qui n’ont visiblement pas compris son départ. « Mes retours au début de saison c’est que certains n’avaient pas compris que Donnarumma parte mais il fallait en faire le deuil », a annoncé Bertrand Latour sur Canal+.