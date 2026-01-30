«Je pense que Mbappé va venir», l'annonce qui jette un froid à Barcelone

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Que le Real Madrid gagne ou perde, Kylian Mbappé semble tout de même destiné à trouver le chemin des filets ces derniers temps. Une régularité létale devant le but qui impressionne même les plus expérimentés au vu des flatteries de José Mourinho après la défaite du club merengue contre son Benfica Lisbonne mercredi soir (4-2). De quoi donner des idées du côté de Barcelone ?

Le Real Madrid fait la moue. Alors que le club merengue était en ballotage plus que favorable afin de valider son billet direct pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, une lourde défaite sur la pelouse de l'Estadio da Luz avec les cartons rouges de Raul Asencio et de Rodrygo Goes dans le temps additionnel (4-2) obligera le Real Madrid à passer par les barrages. Et ce, malgré le doublé inscrit par Kylian Mbappé en faveur des Madrilènes.

«J'ai demandé Mbappé, je pense qu'il va venir» Avec ses 13 buts en Ligue des champions et ses 36 réalisations toutes compétitions confondues au Real Madrid cette saison, force est de constater que Kylian Mbappé marche sur l'eau en Espagne. Ce vendredi, le coup d'envoi de la 22ème journée de Liga est donné à Barcelone. L'Espanyol reçoit le Deportivo Alaves. Qui dit match dit conférence de presse en amont. Un exercice auquel s'est bien évidemment prêté Manolo Gonzalez jeudi où un journaliste espagnol lui a posé la question suivante. « Quel profil jugez-vous indispensable de recruter ? ». Une interrogation qui fait bien évidemment sens au vu de l'actualité du moment et le mercato qui fermera ses portes le lundi 2 février prochain au soir. Et les journalistes présents en salle de presse en ont eu pour leur argent. « J'ai demandé Mbappé, je pense qu'il va venir ».