«Il y a eu un conflit» : La confidence sur Kylian Mbappé, «il n'a pas eu des débuts faciles»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant de devenir l'immense star que tout le monde connait aujourd'hui, Kylian Mbappé a été lancé très jeune dans le grand bain. Et si sur le plan sportif, le crack de Bondy a rapidement crevé l'écran, tout n'a pourtant pas été facile pour lui comme le rappelle un homme qui est bien placé pour parler des grands débuts de Kylian Mbappé.

Depuis quelques années, Kylian Mbappé s'est imposé comme une référence mondiale et empile les records individuels d'abord avec le PSG et désormais avec le Real Madrid. Mais avant de devenir le capitaine de l'équipe de France et une machine à buts, Kylian Mbappé a connu des débuts compliqués à l'AS Monaco avant d'être lancé en professionnel en 2016. Directeur sportif du club du Rocher à cette époque, Luis Campos raconte tout.

Luis Campos raconte les débuts de Mbappé « Cela a coïncidé avec mon arrivée à Monaco. J'avais entendu dire qu'il était très talentueux, mais je ne l'avais pas encore vu jouer. Les débuts de Kylian à Monaco n'ont pas été faciles, il y a eu un conflit avec l'entraîneur. Des membres de mon équipe m'ont dit que Kylian était fantastique et j'ai demandé à l'entraîneur de le faire jouer lors du match suivant. Au bout de 20 minutes, Monaco menait déjà 3-0, avec trois buts de Kylian. "C'est fini", ai-je dit, "il doit rester parce qu'il a quelque chose de très spécial" », raconte-t-il dans une longue interview accordée à MARCA avant de poursuivre.