Kylian Mbappé raconte son rendez-vous secret avec Zidane : «Je ne l’ai dit à personne»

Bien avant de devenir la star confirmée qu’il est aujourd’hui, Kylian Mbappé a été un jeune adolescent plein de rêves pour son avenir de footballeur, et qui admirait notamment le Real Madrid et Zinedine Zidane. Mbappé s’est d’ailleurs confié il y a quelques années sur sa toute première rencontre avec Zidane, qu’il avait tenu à garder secrète auprès de ses amis.
En 2012, soit quatre ans avant d’exploser au plus haut niveau dans les rangs de l’AS Monaco, Kylian Mbappé faisait déjà l’objet de toutes les convoitises et figurait notamment sur la short-list du Real Madrid. Zinedine Zidane, qui était à cette époque le directeur sportif du club merengue, avait d’ailleurs invité Mbappé à venir visiter les installations dans la capitale espagnole. Un rendez-vous que Kylian Mbappé avait tenu à garder secret comme il le confiait en 2020 dans un long texte pour Players Tribune.
« Zidane voudrait voir votre fils »
« Juste avant mon 14e anniversaire, j’ai eu une incroyable surprise. Mon père a reçu un appel de quelqu’un du Real Madrid qui m’invitait en Espagne pour un stage d’entrainement pendant les vacances scolaires. C’était un choc parce qu’ils ont carrément dit à mon père, “Zidane voudrait voir votre fils.” A cette époque-là, Zizou était le directeur sportif du club. Bien sûr, j’étais aux anges. Je voulais absolument y aller. Mais ce n’était pas si simple, en fait, parce que des recruteurs avaient commencé à venir à nos matchs et je commençais à intéresser les média. Quand vous avez 13 ans, vous ne savez pas comment gérer tout ça. Il y avait beaucoup de pression et ma famille voulait me protéger », confie Kylian Mbappé, qui se livre ensuite sur cette rencontre qu’il n’a jamais oublié avec Zinedine Zidane.
« Je me suis liquéfié »
« Et croyez-le ou pas, nous n’avons dit à personne où nous allions. Je ne l’ai même pas dit à mes amis les plus proches parce que j’étais trop nerveux. Si les choses ne s’étaient pas bien passées, je ne voulais pas revenir au club et les décevoir. Je n’oublierai jamais le moment où on est arrivé au centre d’entraînement depuis l’aéroport. Zidane nous a accueilli sur le parking près de sa voiture et c’était une très belle voiture, bien sûr. On s’est dit bonjour et il m’a proposé de me conduire au terrain pour l’entraînement. Il montrait le siège passager, genre, “vas-y, monte.”. Mais je me suis liquéfié et j’ai demandé, “Je dois enlever mes chaussures ?”. Ahahaha ! Je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça. Mais c’était la voiture de Zizou ! Il a trouvé ça très marrant. Il a répondu, “Bien sûr que non, allez, monte.”. Il m’a conduit jusqu’au terrain d’entraînement et je me disais dans ma tête, je suis dans la voiture de Zizou. Je suis Kylian de Bondy. Ce n’est pas vrai. Je dois encore être en train de dormir dans l’avion », poursuit l’attaquant star du Real Madrid et de l’équipe de France.