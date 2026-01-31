Kylian Mbappé raconte son rendez-vous secret avec Zidane : «Je ne l’ai dit à personne»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien avant de devenir la star confirmée qu’il est aujourd’hui, Kylian Mbappé a été un jeune adolescent plein de rêves pour son avenir de footballeur, et qui admirait notamment le Real Madrid et Zinedine Zidane. Mbappé s’est d’ailleurs confié il y a quelques années sur sa toute première rencontre avec Zidane, qu’il avait tenu à garder secrète auprès de ses amis.

En 2012, soit quatre ans avant d’exploser au plus haut niveau dans les rangs de l’AS Monaco, Kylian Mbappé faisait déjà l’objet de toutes les convoitises et figurait notamment sur la short-list du Real Madrid. Zinedine Zidane, qui était à cette époque le directeur sportif du club merengue, avait d’ailleurs invité Mbappé à venir visiter les installations dans la capitale espagnole. Un rendez-vous que Kylian Mbappé avait tenu à garder secret comme il le confiait en 2020 dans un long texte pour Players Tribune.

« Zidane voudrait voir votre fils » « Juste avant mon 14e anniversaire, j’ai eu une incroyable surprise. Mon père a reçu un appel de quelqu’un du Real Madrid qui m’invitait en Espagne pour un stage d’entrainement pendant les vacances scolaires. C’était un choc parce qu’ils ont carrément dit à mon père, “Zidane voudrait voir votre fils.” A cette époque-là, Zizou était le directeur sportif du club. Bien sûr, j’étais aux anges. Je voulais absolument y aller. Mais ce n’était pas si simple, en fait, parce que des recruteurs avaient commencé à venir à nos matchs et je commençais à intéresser les média. Quand vous avez 13 ans, vous ne savez pas comment gérer tout ça. Il y avait beaucoup de pression et ma famille voulait me protéger », confie Kylian Mbappé, qui se livre ensuite sur cette rencontre qu’il n’a jamais oublié avec Zinedine Zidane.