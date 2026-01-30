Kylian Mbappé raconte la vie en cité à Bondy : «Il y a des délinquants»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Élevé, mais pas né à Bondy. Kylian Mbappé est souvent surnommé « Kyky de Bondy ». Contrairement à William Saliba et Randal Kolo Muani, le capitaine de l’équipe de France a seulement grandi dans la ville de Seine-Saint-Denis. Une enfance qui l’a forgé et notamment dans son rapport à l’humain avec un cadre unique dont il a fait la publicité en interview il y a plusieurs années. Explications.

Né dans le 19ème arrondissement de Paris, Kylian Mbappé a cependant grandi à Bondy avec sa famille. C’est dans le club de sa ville, l’AS Bondy, que Mbappé a eu ses premiers contacts avec un ballon de football avant de faire ses armes plus spécifiquement à l’INF Clairefontaine et l’AS Monaco pour faire la carrière qu’on lui connaît à présent. Un quotidien à Bondy qui lui a permis de s’affirmer et de construire sa personnalité qu’il a raconté il y a six ans de cela par le biais d’une lettre pour The Players Tribune.

💥 Le coup de gueule de @DanielRiolo sur les polémiques autour de la panenka de Mbappé.



"Même si Brahim Diaz venait affirmer, en conf de presse, qu'il a adoré le geste, vous lui tomberez dessus en disant qu'il n'ose pas ouvrir sa bouche car Mbappé lui a dit de se taire" pic.twitter.com/TuGui090hM — After Foot RMC (@AfterRMC) January 27, 2026

«Quand vous n’êtes pas de là-bas, vous ne pouvez pas comprendre ce que c’est» « À Bondy, dans le 93, dans les banlieues, il n’y a peut-être pas beaucoup d’argent, c’est vrai. Mais nous sommes des rêveurs. Nous sommes nés comme ça, je pense. Peut-être parce que rêver ne coûte pas grand-chose. En fait, c’est gratuit. Nous vivons là-bas dans un incroyable mélange de différentes cultures – française, africaine, asiatique, arabe, tous les coins du monde ». Grâce à la lettre en question, Kylian Mbappé a pu faire passer un message qui lui tenait à cœur concernant l’image que certains étrangers peuvent avoir des banlieues françaises. « Les gens en dehors de France parlent toujours des banlieues de façon négative mais quand vous n’êtes pas de là-bas, vous ne pouvez pas comprendre ce que c’est. Les gens parlent de délinquants comme s’ils avaient été inventés là-bas. Mais il y a des délinquants partout dans le monde. Il y a des gens qui galèrent partout dans le monde. La réalité est que quand j’étais petit, j’avais l’habitude de voir certains des gars les plus durs de mon quartier porter les courses de ma grand-mère. Vous ne voyez jamais ce côté-là de notre culture aux infos. Vous entendez toujours parler du mauvais, jamais du bon ».