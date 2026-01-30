Kylian Mbappé raconte la vie en cité à Bondy : «Il y a des délinquants»

Élevé, mais pas né à Bondy. Kylian Mbappé est souvent surnommé « Kyky de Bondy ». Contrairement à William Saliba et Randal Kolo Muani, le capitaine de l’équipe de France a seulement grandi dans la ville de Seine-Saint-Denis. Une enfance qui l’a forgé et notamment dans son rapport à l’humain avec un cadre unique dont il a fait la publicité en interview il y a plusieurs années. Explications.
Né dans le 19ème arrondissement de Paris, Kylian Mbappé a cependant grandi à Bondy avec sa famille. C’est dans le club de sa ville, l’AS Bondy, que Mbappé a eu ses premiers contacts avec un ballon de football avant de faire ses armes plus spécifiquement à l’INF Clairefontaine et l’AS Monaco pour faire la carrière qu’on lui connaît à présent. Un quotidien à Bondy qui lui a permis de s’affirmer et de construire sa personnalité qu’il a raconté il y a six ans de cela par le biais d’une lettre pour The Players Tribune.
«Quand vous n’êtes pas de là-bas, vous ne pouvez pas comprendre ce que c’est»
« À Bondy, dans le 93, dans les banlieues, il n’y a peut-être pas beaucoup d’argent, c’est vrai. Mais nous sommes des rêveurs. Nous sommes nés comme ça, je pense. Peut-être parce que rêver ne coûte pas grand-chose. En fait, c’est gratuit. Nous vivons là-bas dans un incroyable mélange de différentes cultures – française, africaine, asiatique, arabe, tous les coins du monde ». Grâce à la lettre en question, Kylian Mbappé a pu faire passer un message qui lui tenait à cœur concernant l’image que certains étrangers peuvent avoir des banlieues françaises.
« Les gens en dehors de France parlent toujours des banlieues de façon négative mais quand vous n’êtes pas de là-bas, vous ne pouvez pas comprendre ce que c’est. Les gens parlent de délinquants comme s’ils avaient été inventés là-bas. Mais il y a des délinquants partout dans le monde. Il y a des gens qui galèrent partout dans le monde. La réalité est que quand j’étais petit, j’avais l’habitude de voir certains des gars les plus durs de mon quartier porter les courses de ma grand-mère. Vous ne voyez jamais ce côté-là de notre culture aux infos. Vous entendez toujours parler du mauvais, jamais du bon ».
«Ils sauront quel genre de personne tu es»
Par ailleurs, Kylian Mbappé a évoqué le code de la rue à Bondy qui, d’un simple geste, pouvait définir une personne à vie par tout un groupe. « Il y a d’ailleurs une règle à Bondy que tout le monde connaît. Tu l’apprends quand tu es jeune. Si tu marches dans la rue et que tu croises un groupe de 15 personnes et tu ne connais qu’une seule de ces personnes, tu as deux options: soit tu les salues d’un signe de la main et tu continues ton chemin, soit tu vas les voir et tu serres la main des 15 personnes. Si tu vas les voir et que tu ne serres la main que d’une personne, les autres 14 personnes ne t’oublieront jamais. Ils sauront quel genre de personne tu es ». La règle d’or, la politesse dans n’importe quelle circonstance.