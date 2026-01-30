«Je n’ai jamais vu ça», il a vécu une scène lunaire sur le plateau de L’Équipe du soir !

Pierrick Levallet

L’OM a vécu une soirée cauchemardesque ce mercredi en Ligue des champions. Le club phocéen a été éliminé de la compétition après sa défaite contre le Club Brugge (3-0) et la victoire de Benfica contre le Real Madrid sur un but d’Anatoliy Trubin à la dernière minute. Et un consultant de L’Equipe du Soir assure n’avoir jamais vécu une telle scène.

Pour l’OM, la soirée de ce mercredi soir a viré au fiasco. Le club phocéen avait besoin d’une victoire ou d’un match nul pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions. Mais finalement, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés contre le Club Brugge (3-0). Le sort de la formation olympienne était donc entre les mains de Benfica, qui s’est qualifié après un but à la dernière minute du gardien Anatoliy Trubin contre le Real Madrid.

«C’est incroyable» Et cette scène n’a pas manqué de choquer un certain Jérôme Alonzo. « Trubin qui marque... Sur l’action d’avant, il pense que Benfica est qualifié et il gagne du temps. Tout le monde le pourrit en lui disant de dégager. Alors il dégage, faute, coup-franc, il monte… Ca fait des années que je fais de la télé maintenant, et une soirée comme ça avec les copains, j’ai très rarement vécu ça. C’est incroyable » a raconté l’ancien gardien du PSG sur le plateau de L’Equipe du Soir.