3 choses à savoir sur Anatoliy Trubin le gardien bourreau de l’OM en Ligue des Champions

Alors que l’OM se voyait certainement disputer les 16èmes de finale de la Ligue des Champions d’ici quelques semaines, voilà que le parcours s’est arrêté dès la phase de ligue pour le club phocéen. Ayant terminé 25ème, Marseille a échoué aux portes du top 24, pour un petit but seulement. Et voilà que cette réalisation fatale à l’OM a été inscrite par… Anatoliy Trubin, le gardien de Benfica. Décisif contre le Real Madrid en fin de match, le portier ukrainien a ainsi été le bourreau des Olympiens.
L’OM en a connu des désillusions en Ligue des Champions, mais celle-ci va définitivement rester dans les esprits un bon bout de temps. Il faut dire que le scénario est digne des plus grands films américains avec ce but du gardien de Benfica au bout du temps additionnel face au Real Madrid. Anatoliy Trubin a ainsi enfilé son costume de bourreau de l’OM. De quoi bien évidemment faire rager les Phocéens d’autant plus que l’Ukrainien n’avait jamais marqué au cours de sa carrière. Ce but est ainsi le premier pour Trubin, mais il est donc plus important que jamais pour lui et le Benfica.
Une adaptation difficile suite à la guerre en Ukraine
Buteur face au Real Madrid, Anatoliy Trubin aura donc permis la qualification pour la suite de la Ligue des Champions au Benfica Lisbonne. Un club où l’Ukrainien a pourtant eu énormément de mal à s’adapter. C’est en 2023 que le gardien de 23 ans a rejoint la capitale du Portugal, débarquant en provenance du Shakhtar Donetsk. A l’époque, Trubin avait alors fait ses valises, fuyant ainsi la guerre opposant son pays à la Russie. Il s’est donc installé à Lisbonne où ça n’a pas été facile pour lui de s’adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue.
Le Courtois ukrainien
Le temps d’un instant, Anatoliy Trubin s’est donc transformé en buteur. Mais son premier job est bien évidemment celui de gardien. Et sur sa ligne, le portier du Benfica Lisbonne est redoutable. De quoi d’ailleurs faire dire à certains que Trubin serait même le Thibaut Courtois ukrainien. De nombreuses comparaisons ont ainsi été effectuées avec celui qui garde les cages du Real Madrid, étant donné qu’ils ont des styles comparables.