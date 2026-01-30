3 choses à savoir sur Anatoliy Trubin le gardien bourreau de l’OM en Ligue des Champions

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l’OM se voyait certainement disputer les 16èmes de finale de la Ligue des Champions d’ici quelques semaines, voilà que le parcours s’est arrêté dès la phase de ligue pour le club phocéen. Ayant terminé 25ème, Marseille a échoué aux portes du top 24, pour un petit but seulement. Et voilà que cette réalisation fatale à l’OM a été inscrite par… Anatoliy Trubin, le gardien de Benfica. Décisif contre le Real Madrid en fin de match, le portier ukrainien a ainsi été le bourreau des Olympiens.

L’OM en a connu des désillusions en Ligue des Champions, mais celle-ci va définitivement rester dans les esprits un bon bout de temps. Il faut dire que le scénario est digne des plus grands films américains avec ce but du gardien de Benfica au bout du temps additionnel face au Real Madrid. Anatoliy Trubin a ainsi enfilé son costume de bourreau de l’OM. De quoi bien évidemment faire rager les Phocéens d’autant plus que l’Ukrainien n’avait jamais marqué au cours de sa carrière. Ce but est ainsi le premier pour Trubin, mais il est donc plus important que jamais pour lui et le Benfica.

Ukrainian goalkeeper Anatoliy Trubin scores a last-minute goal to send @SLBenfica into the Champions League play-offs. Unreal. 🇺🇦🧤⚽️ pic.twitter.com/GmZ9Y3zGyB — Ukraine / Україна (@Ukraine) January 29, 2026

Une adaptation difficile suite à la guerre en Ukraine Buteur face au Real Madrid, Anatoliy Trubin aura donc permis la qualification pour la suite de la Ligue des Champions au Benfica Lisbonne. Un club où l’Ukrainien a pourtant eu énormément de mal à s’adapter. C’est en 2023 que le gardien de 23 ans a rejoint la capitale du Portugal, débarquant en provenance du Shakhtar Donetsk. A l’époque, Trubin avait alors fait ses valises, fuyant ainsi la guerre opposant son pays à la Russie. Il s’est donc installé à Lisbonne où ça n’a pas été facile pour lui de s’adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue.