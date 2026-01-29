Zinedine Zidane a un don qui fait de lui «un extraterrestre» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui entraîneur, Zinedine Zidane aura été un joueur qui a éclaboussé de sa classe tout le monde. Sur un terrain de football, l’ancien du Real Madrid impressionnait notamment par sa technique. Considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire de son sport, Zizou est rangé par certains dans la case des « extraterrestres » du football. Et pour cause…

En ce qui concerne la carrière de Zinedine Zidane en tant que joueur, les avis sont généralement unanimes. En effet, l’ancien du Real Madrid ou encore la Juventus est considéré par beaucoup comme l’une des légendes du football, l’un des joueurs les plus forts à avoir foulé les terrains. Le talent de Zizou lui a permis d’atteindre les sommets lui qui a notamment pu remporter la Ligue des Champions, la Coupe du monde ou encore le Ballon d’Or. Zidane impressionnait ainsi tout le monde et ce n’est pas Olivier Dacourt, qui avait pu le côtoyer en équipe de France, qui dira le contraire.

« Il y a très peu de joueurs qui avaient ce don » Olivier Dacourt est ainsi dithyrambique concernant Zinedine Zidane, désignant ce dernier comme « un extraterrestre ». Et s’il parle du champion du monde 98 ainsi, c’est aussi parce qu’il avait un don très rare. « C’est un artiste. Il arrivait à casser des reins sans toucher le ballon. Il y a très peu de joueurs qui avaient ce don là. Des joueurs ont du talent, il y a des grands joueurs et après il y a les extraterrestres. Lui fait partie des extraterrestres. Parfois, tu te disais que tu ne faisais pas le même sport. C’est très étrange, on ne fait pas le même métier. Tout était facile », expliquait Dacourt pour Canal+ à l’occasion des 50 ans de Zidane.