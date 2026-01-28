«Il y a une peur» : Insultée, Carine Galli dévoile son difficile quotidien

Amadou Diawara

Présente dans l'émission Estelle Midi il y a quelques jours, Carine Galli a été invité à se prononcer sur le sexisme en France. Et la journaliste sportive s'est livrée sur son expérience personnelle. D'après Carine Galli, elle est souvent victime d'insultes de la part de certains hommes, et ce, sur son physique ou des clichés de la femme.

«C'est toujours sur le physique...» « Les Français sont-ils sexistes ? Il y a un problème d'éducation, ça c'est une évidence. On revient toujours à l'éducation. On dit que c'est une histoire de génération, mais j'ai toujours été contre ça. Ce n'est pas une question de génération. C'est une question d'éducation. Moi qui suis journaliste sportive, j'ai été guidé par des êtres exceptionnels : Didier Roustan, Marc Ambrosiano. Ce sont des personnes d'une autre époque. Ils étaient plus âgés. Ils étaient éduqués, et ils n'étaient absolument pas sexistes. Des gens sexistes, j'en rencontre tous les jours, et des jeunes aussi. Evidemment, c'est différent quand tu vies au quotidien dans un pays, et quand tu vas à l'étranger. Mais à l'étranger, je suis allée dans plein de pays, et on m'a dit : "olala, mais fais attention" etc. Je suis allé en Colombie avec une copine et on n'a pas eu de rencontre ou de réflexion désagréable, pareil au Brésil », a confié Carine Galli, avant de poursuivre.