Carine Galli : La douloureuse rupture

Journaliste de RMC, où elle a fait son retour en début de saison après quelques années sur La Chaîne L'EQUIPE, Carine Galli était très proche de Rolland Courbis. Par conséquent, le décès de l'ancien entraîneur de l'OM l'a bouleversée. Une rupture brutale sur laquelle elle s'est confiée par le biais d'un très bel hommage.
Le décès de Rolland Courbis, annoncé lundi, a bouleversé le monde du football français. De nombreux anciens joueurs ou journalistes ont rendu hommage à celui qui a notamment entraîné l'OM et les Girondins de Bordeaux. Mais c'est bien sur les antennes de RMC, dans un rôle de consultant que Rolland Courbis s'est fait connaître du grand public. C'est d'ailleurs dans ce cadre que la journaliste Carine Galli l'a rencontré. Très émue par cette perte, elle a rendu un vibrant hommage à celui qu'elle appelait Mon Coach.
Carine Galli rend hommage à Rolland Courbis
« Coach ou mon coach, je crois que je t’ai toujours appelé comme ça. Je t’ai connu en 2009 quand je suis arrivée en stage à RMC. Je côtoyais l’entraîneur qui avait coaché l’OM, des joueurs que j’avais tant aimé : Duga, Blanc, Pirès, Zidane… Le coach du fameux 5-4, de cette saison 98/99 qui m’a procuré tant d’émotions en tant que supportrice. Parfois, souvent, tu croises des gens qui ont fait “partie” de ta vie alors que tu ne les connais pas, puis tu les rencontres et tu es sois déçue, sois juste il n’y a aucune magie ou relation qui se noue », a-t-elle écrit dans un long message publié sur Instagram avant de poursuivre.
«Tu as été immédiatement chaleureux, bienveillant, accessible, intéressé»
« Coach, c’est tout l’inverse. Tu as été immédiatement chaleureux, bienveillant, accessible, intéressé. “Ohhh tu viens du sud, mais tes parents sont de quels quartiers ?”… Puis toutes ces soirées, tous ces we à RMC, dans le canapé rouge, à l’accueil des sports, où il y avait la tv. Tu me demandais de mettre une chaîne (aucune chance que j’y arrive, la technologie et moi, ça fait deux), des résultats de sport en pagaille : foot mais pas que évidemment. Tu me demandais quel était le score de rencontres improbables, les Mcdo à emporter de l’Aquaboulevard. Nous avons partagé plein de soirées ensemble à la radio puis des debriefs de matchs sur BFM jusqu’en 2016. Et pendant toutes ces années, tu me disais très souvent : “tu adorerais ma femme, elle est géniale, vous vous entendriez super bien”. Et j’ai fini par rencontrer Clara, effectivement ça a matché tout de suite. Toi et Clara, Clara et toi, vous êtes géniaux, un duo de folie, généreux, originaux, attentionnés, joyeux, vivant, solaire, unique », ajoute Carine Galli qui conclut en ayant un joli mot pour la famille Courbis : « J’ai connu, aussi, Olivia, ta fille, ton soleil dont tu es si fier. Un bonheur, une chance d’être proche de cette famille en or. On ne s’est jamais perdus de vue même quand j’ai quitté RMC. Des dîners, des appels. Tu passais des coups de fils, jamais un seul si je ne répondais pas… tu téléphonais 3/4 fois de suite + un petit sms : “rappelle moi c’est Rolland”. Tu partageais ton analyse, ton avis, tes souvenirs, tes anecdotes. Quelle chance, quel privilège de t’entendre raconter ta vie si passionnante. Je t’écoutais avec les yeux qui brillent. Coach, mon coach, tu es et reste unique ».