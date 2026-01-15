Carine Galli : La douloureuse rupture

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Journaliste de RMC, où elle a fait son retour en début de saison après quelques années sur La Chaîne L'EQUIPE, Carine Galli était très proche de Rolland Courbis. Par conséquent, le décès de l'ancien entraîneur de l'OM l'a bouleversée. Une rupture brutale sur laquelle elle s'est confiée par le biais d'un très bel hommage.

Le décès de Rolland Courbis, annoncé lundi, a bouleversé le monde du football français. De nombreux anciens joueurs ou journalistes ont rendu hommage à celui qui a notamment entraîné l'OM et les Girondins de Bordeaux. Mais c'est bien sur les antennes de RMC, dans un rôle de consultant que Rolland Courbis s'est fait connaître du grand public. C'est d'ailleurs dans ce cadre que la journaliste Carine Galli l'a rencontré. Très émue par cette perte, elle a rendu un vibrant hommage à celui qu'elle appelait Mon Coach.

Carine Galli rend hommage à Rolland Courbis « Coach ou mon coach, je crois que je t’ai toujours appelé comme ça. Je t’ai connu en 2009 quand je suis arrivée en stage à RMC. Je côtoyais l’entraîneur qui avait coaché l’OM, des joueurs que j’avais tant aimé : Duga, Blanc, Pirès, Zidane… Le coach du fameux 5-4, de cette saison 98/99 qui m’a procuré tant d’émotions en tant que supportrice. Parfois, souvent, tu croises des gens qui ont fait “partie” de ta vie alors que tu ne les connais pas, puis tu les rencontres et tu es sois déçue, sois juste il n’y a aucune magie ou relation qui se noue », a-t-elle écrit dans un long message publié sur Instagram avant de poursuivre.