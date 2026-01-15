Daniel Riolo : Le clash dans l'After Foot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir sur RMC, l'After Foot a analysé la victoire de l'OM contre Bayeux (9-0) ce qui a valu un petit clash. Interrogé sur la publicité que ce match fait pour la Coupe de France, Daniel Riolo s'agace contre le présentateur de l'émission Gilbert Brisbois.

L'Olympique de Marseille a parfaitement évité le piège des seizièmes de finale de la Coupe de France en infligeant une véritable correction aux amateurs de Bayeux (9-0). Mais pour Gilbert Brisbois, qui présente l'After Foot sur RMC, ce genre donne spectacle n'est pas une bonne publicité pour la compétition. Une analyse que n'accepte pas Daniel Riolo.

Riolo s'en prend à Brisbois « Tu as un problème, tu devrais trouver un médecin Coupe de France. Quoi qui se passe, tu as un problème avec la Coupe de France. Quand une petite équipe brille, ouais le charcutier, le boucher ça fait chier », s'agace sur le plateau de l'émission phare de RMC, avant d'être relancé par Gilbert Brisbois qui lui demande s'il s'est régalé lors de la victoire de l'OM.