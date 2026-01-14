C’est officiel pour Kylian Mbappé !

Séisme au Real Madrid ! Lundi, Xabi Alonso a été démis de ses fonctions d’un commun accord avec le club. Ce mercredi soir, les Merengue affrontent Albacete en Coupe du Roi pour la première d’Alvaro Arbeloa. Le club espagnol a dévoilé son groupe et sans surprise, Kylian Mbappé ne sera pas de la partie.
Une onde de choc au Real Madrid. Suite à la défaite en Supercoupe ce dimanche face au Barça (3-2), Xabi Alonso a été mis à pied. Le technicien espagnol souhaitait s’en aller, alors que la direction madrilène a validé ce départ. Résultat, c’est Alvaro Arbeola, ancien joueur et jusque-là entraîneur de la Castilla depuis quelques saisons, qui prend la relève pour le moment.
Nouvelle ère au Real
Le premier défi du nouvel entraîneur du Real Madrid prend place dès ce mercredi soir. Le club madrilène se déplace sur la pelouse d’Albacete (pensionnaire de deuxième division) en Coupe du Roi. L’occasion pour Arbeloa de tester ses premières sensations en tant qu’entraîneur de l’équipe première. En revanche, ce dernier devra composer sans Kylian Mbappé.
Pas de Mbappé
Blessé au genou gauche depuis plusieurs semaines, l’attaquant français avait fait l’effort de disputer quelques minutes lors de la finale de la Supercoupe afin d’aider les siens. Cependant, Mbappé est bien forfait pour ce déplacement de coupe, comme l’a officialisé le Real Madrid sur son compte officiel ce mercredi midi. La rencontre entre Arbeloa et Mbappé devra attendre.