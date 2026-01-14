C’est officiel pour Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Séisme au Real Madrid ! Lundi, Xabi Alonso a été démis de ses fonctions d’un commun accord avec le club. Ce mercredi soir, les Merengue affrontent Albacete en Coupe du Roi pour la première d’Alvaro Arbeloa. Le club espagnol a dévoilé son groupe et sans surprise, Kylian Mbappé ne sera pas de la partie.

Une onde de choc au Real Madrid. Suite à la défaite en Supercoupe ce dimanche face au Barça (3-2), Xabi Alonso a été mis à pied. Le technicien espagnol souhaitait s’en aller, alors que la direction madrilène a validé ce départ. Résultat, c’est Alvaro Arbeola, ancien joueur et jusque-là entraîneur de la Castilla depuis quelques saisons, qui prend la relève pour le moment.

Nouvelle ère au Real Le premier défi du nouvel entraîneur du Real Madrid prend place dès ce mercredi soir. Le club madrilène se déplace sur la pelouse d’Albacete (pensionnaire de deuxième division) en Coupe du Roi. L’occasion pour Arbeloa de tester ses premières sensations en tant qu’entraîneur de l’équipe première. En revanche, ce dernier devra composer sans Kylian Mbappé.