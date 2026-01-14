Kylian Mbappé : La réconciliation après cette grosse rupture !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est officiel depuis ce lundi, la rupture entre le Real Madrid et Xabi Alonso a été annoncée. Resté que quelques mois sur le banc des Merengue, le technicien espagnol n’aura pas réussi à diriger Kylian Mbappé et ses partenaires à sa guise. Cependant, l’ancien milieu de terrain pourrait rapidement rebondir après cette séparation.

Le Real Madrid fait déjà face à un tournant cette saison. Suite à la défaite face au FC Barcelone en Supercoupe dimanche (3-2), le club madrilène a officialisé le départ de Xabi Alonso. Arrivé l’été dernier afin de mettre en place une nouvelle ère chez les Merengue, le jeune technicien espagnol n’aura pas réussi à appliquer sa méthode auprès de Kylian Mbappé et ses partenaires.

Rupture actée entre Xabi Alonso et le Real Forcément, après être entré dans la légende du Bayer Leverkusen en remportant la Bundesliga il y a de cela deux saisons, ce court passage de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid sonne comme un échec. Cependant, ce dernier a affirmé partir de Madrid la tête haute, sans aucun regret. Alors que c’est Alvaro Arbeloa qui l’a remplacé, se pose désormais la question de l’avenir de Xabi Alonso.