Zinedine Zidane et sa femme : La scène improbable dévoilée en direct !

Humoriste français, Paul Mirabel a eu la chance de vivre un match du Real Madrid dans la loge de Zinedine Zidane. Les deux hommes ont d’ailleurs pu se rencontrer à cette occasion et le champion du monde 98 n’a pas manqué de prendre une photo avec Paul Mirabel. La femme de Zizou a elle aussi voulu la sienne, de quoi donner lieu à un moment insolite.

En 2006, Zinedine Zidane décidait de prendre sa retraite sportive. Son histoire avec le Real Madrid s’était alors terminée, mais voilà que depuis, il fait régulièrement son retour au Bernabeu pour assister à des matchs de la Casa Blanca. Zidane a ainsi passé une rencontre du Real Madrid avec l’humoriste, Paul Mirabel. Et ça a marqué ce dernier.

« C’est Zidane qui prenait la photo » Présent dans la loge de Zinedine Zidane au Bernabeu, Paul Mirabel a vécu un moment insolite avec le champion du monde 98 et la femme de celui-ci. Une anecdote racontée par l’humoriste lors de son passage sur NRJ dans l’émission de Camille Combal : « Zidane ? J’ai une anecdote marrante. Un jour je vais voir un match de foot à Madrid, on m’avait invité. C’était dans sa loge. Lui, je ne savais pas qu’il était là. Je fais une photo avec lui et sa femme, Véronique, que je salue, demande de faire une photo avec moi. Et du coup, elle dit : « Tiens, tu peux faire la photo ? ». Et c’est Zidane qui prenait la photo. De mon point de vue, j’ai Zidane qui est comme ça. Même là, il cadrait bien et tout ».