Zinedine Zidane avec son ex : La demande en public !

Alors que Xabi Alonso a été démis de ses fonctions lundi et que le Real Madrid a annoncé la nomination d’Alvaro Arbeloa pour le remplacer, le retour de Zinedine Zidane est réclamé. Des supporters ont déployé une banderole devant le centre d’entraînement de la Casa Blanca pour l’inciter à revenir au club.

Nommé l’été dernier à la place de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso n’est déjà plus l’entraîneur du Real Madrid. Lundi, la Casa Blanca a annoncé se séparer de son entraîneur, au lendemain de la finale de la Supercoupe d’Espagne perdue face au FC Barcelone (3-2). Alvaro Arbeloa, qui dirigeait jusque-là la Castilla, a été promu en tant qu’entraîneur de l’équipe première.

« Zizou, le navire coule, reviens » Reste à savoir combien de temps il restera et si le Real Madrid cherchera à recruter un autre entraîneur dans les semaines à venir ou l’été prochain. En ce sens, des supporters aimeraient voir Zinedine Zidane faire son retour. « Zizou, le navire coule, reviens », pouvait-on lire sur une banderole déployée devant le centre d’entraînement ce mardi matin.