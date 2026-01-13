Coup de tonnerre sur le mercato : L’OM lâche un phénomène ?

Axel Cornic

Les prochaines heures pourraient être animées du côté de l’Olympique de Marseille, qui se prépare à saluer Robinio Vaz. Après une première partie de saison plutôt convaincante, l’attaquant de 18 ans aurait les valises prêtes pour filer en Serie A, où l’AS Roma aurait décidé de dépenser près de 25M€ pour s’attacher ses services.

C’est déjà terminé. Alors que certains voyaient en lui l’avenir de l’OM, Robinio Vaz devrait partir en ce mercato hivernal. Direction l’AS Roma, qui cherchait un attaquant de pointe pour renforcer l’équipe de Gian Piero Gasperini, surtout avec les possibles départs d’Evan Ferguson ainsi que d’Artem Dovbyk.

Robinio Vaz sur le point de quitter l’OM Les médias italiens assurent que tout serait bouclé pour le transfert du Français à la Roma, qui devrait verser près de 25M€ bonus compris dans les caisses de l’OM. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat obligatoire, puisque les Giallorossi semblent miser sur Robinio Vaz pour le présent… mais surtout pour l’avenir.