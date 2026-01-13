Coup de théâtre au PSG : Il va signer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans de nombreuses discussions pour la prolongation des joueurs de son effectif, le PSG serait sur le point d'obtenir l'accord de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol pourrait étendre son bail jusqu'en 2029. Une petite surprise compte tenu du fait que la tendance était clairement à un départ ces dernières heures.

Bien que le mercato d'hiver ait ouvert ses portes, le PSG ne compte pas s'activer pour se renforcer, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. En revanche, Luis Campos ne chôme pas en coulisses afin de tenter de prolonger plusieurs joueurs. Ainsi, des discussions avec Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé auraient eu lieu ces dernières semaines.

Fabian Ruiz finalement vers une prolongation ? Mais ce n'est pas tout. En effet, selon les informations du journaliste de MARCA Matteo Moretto, Fabian Ruiz serait proche de prolonger son contrat au PSG. Le milieu de terrain espagnol pour ainsi étendre son bail jusqu'en 2029 date à laquelle il aura 32 ans. Une informations confirmée par Fabrizio Romano qui rappelle que plusieurs clubs turcs avaient manifesté leur intérêt, au point que la tendance était à un départ ces derniers jours. Finalement, Fabian Ruiz devrait bien rester au PSG où il s'est imposé comme un élément clé du système de Luis Enrique.