Le transfert d’Antoine Dupont tombe à l’eau : Les responsables de l’échec dévoilés

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Considéré aujourd’hui par certains comme le meilleur joueur de rugby du monde, Antoine Dupont fait le bonheur du XV de France et du Stade Toulousain. Le fait est que le demi de mêlée de 29 ans aurait pu connaitre une trajectoire différente à celle qu’on lui connait aujourd’hui. En effet, un transfert aurait changer la carrière de Dupont il y a quelques années mais celui-ci ne s’est pas fait pour diverses raisons.

Depuis 2017, on voit Antoine Dupont avec le maillot du Stade Toulousain. Mais voilà qu’aujourd’hui, c’est avec un autre grand club du Top 14 qu’on aurait pu voir le demi de mêlée. En effet, c’est à l’UBB que Dupont aurait pu faire sa carrière et forcément, celle-ci aurait été complètement différente. En 2014, le champion du monde quitte Auch pour rejoindre le Castres Olympiques. Le début de sa carrière chez les professionnels. Antoine Dupont avait alors préféré le CO à l’UBB, pourtant intéressée, notamment à cause de certains joueurs.

XV de France - «Il y a eu une petite échauffourée» : Antoine Dupont raconte tout sur ce moment décisif https://t.co/Yv5kmlHlR0 — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Il y avait du monde à ce moment là en fait au poste de demi de mêlée à l’UBB » Auteur d’un biographie sur Antoine Dupont, Thibaut Geffrotin a expliqué pour France Bleu les raisons du transfert du demi de mêlée français à l’UBB. C’est alors qu’il a fait savoir : « Il s’est fallu pas grand chose pour qu’Antoine Dupont vienne à l’UBB ? Oui effectivement. Il y a eu une discussion entre Laurent Marti, le président de l’UBB, et Dupont. Mais il y avait du monde à ce moment là en fait au poste de demi de mêlée à l’UBB. À ce moment‑là, il y avait Baptiste Serin, Yann Lesgourgues et Heini Adams. Antoine Dupont voulait jouer, il avait une envie de bruler les étapes. Il ne voulait pas signer dans un club professionnel pour apprendre, il voulait apprendre en jouant ».