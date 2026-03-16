Un phénomène en attaque à l’OM : «Comme Thierry Henry»

Dans son histoire, l'OM a vu passer des grands joueurs de renom et ayant eu une grosse carrière sur la scène européenne et internationale. Ce fut notamment le cas pour cet attaquant, qui a totalisé 81 sélections en équipe de France et dont les qualités sont même comparées à celles de Thierry Henry par un ancien coéquipier de l'OM.
Passée par l'OM entre 2005 et 2007, cette ancienne star de l'équipe de France avait véritablement lancé sa carrière au plus haut niveau en s'inscrivant comme le maitre à jouer de cette équipe phocéenne. Une histoire d'amour qui n'aura duré que deux ans, mais qui a marqué à jamais l'esprit des supporters de l'OM ainsi que celui des autres joueurs qui l'ont côtoyé dans le vestiaire. Ce grand nom du foot français, c'est ... Franck Ribéry.
« Ribéry, déjà au sommet de sa forme à l'OM »
Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Toifilou Maoulida a tenu à rendre hommage à Ribéry en n'hésitant pas à le comparer à Thierry Henry : « Franck Ribéry était déjà au sommet de sa forme à l'OM. Dès qu'on lui donnait le ballon, le danger était présent. Il était puissant, rapide, provocateur, comme Thierry Henry, que j'ai côtoyé en équipe de France Espoirs. Après, j'ai affronté Ronaldinho lorsqu'il jouait au PSG, et j'ai aussi eu la chance de rencontrer Zinédine Zidane et les Galactiques du Real Madrid : Roberto Carlos, Beckham, Ronaldo, Raul, lors d'un match amical... C'était exceptionnel », indique l'ancien attaquant de l'OM sur Franck Ribéry.
« Il est comme un grand frère »
Et Maoulida poursuit en rendant hommage à un autre ancien joueur de Ligue 1, un ami qu'il a eu l'occasion de croiser sur les terrains : « Le plus coriace et agressif, c'était Dianbobo Baldé. On a grandi ensemble dans les quartiers nord de Marseille. Il est comme un grand frère, alors je le respecte beaucoup. Mais, dans un duel lors d'un Valenciennes-OM, je l'ai involontairement touché avec mon coude en sautant. Il a pas mal saigné et s'est mis en tête que je l'avais fait exprès. Il me l'a répété des années », précise l'ancien attaquant de l'OM.