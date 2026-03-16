Un phénomène en attaque à l’OM : «Comme Thierry Henry»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans son histoire, l'OM a vu passer des grands joueurs de renom et ayant eu une grosse carrière sur la scène européenne et internationale. Ce fut notamment le cas pour cet attaquant, qui a totalisé 81 sélections en équipe de France et dont les qualités sont même comparées à celles de Thierry Henry par un ancien coéquipier de l'OM.

Passée par l'OM entre 2005 et 2007, cette ancienne star de l'équipe de France avait véritablement lancé sa carrière au plus haut niveau en s'inscrivant comme le maitre à jouer de cette équipe phocéenne. Une histoire d'amour qui n'aura duré que deux ans, mais qui a marqué à jamais l'esprit des supporters de l'OM ainsi que celui des autres joueurs qui l'ont côtoyé dans le vestiaire. Ce grand nom du foot français, c'est ... Franck Ribéry.

«Quelle horreur...» : Le jour où tout a basculé pour une star passée par l'OM ! https://t.co/lHcQ9dXXZg — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Ribéry, déjà au sommet de sa forme à l'OM » Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Toifilou Maoulida a tenu à rendre hommage à Ribéry en n'hésitant pas à le comparer à Thierry Henry : « Franck Ribéry était déjà au sommet de sa forme à l'OM. Dès qu'on lui donnait le ballon, le danger était présent. Il était puissant, rapide, provocateur, comme Thierry Henry, que j'ai côtoyé en équipe de France Espoirs. Après, j'ai affronté Ronaldinho lorsqu'il jouait au PSG, et j'ai aussi eu la chance de rencontrer Zinédine Zidane et les Galactiques du Real Madrid : Roberto Carlos, Beckham, Ronaldo, Raul, lors d'un match amical... C'était exceptionnel », indique l'ancien attaquant de l'OM sur Franck Ribéry.