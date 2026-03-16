Un champion du monde à l’OM : «Avec lui, ça aurait pu très mal se passer»

S’offrir un champion du monde n'est pas tout le temps synonyme de réussite. Il y a quelques années, l’OM a d’ailleurs pu se rendre compte de cela. En effet, l’aventure d’un grand nom à Marseille n’a clairement pas fonctionné. Et pour cause…
Il y a des joueurs qui n’ont pas vraiment laissé un immense souvenir du côté de l’OM. Et c’est notamment le cas d’un certain Bixente Lizarazu. En 2004, le club phocéen avait mis la main sur le champion du monde 98, débarqué en provenance du Bayern Munich. Forcément, compte tenu du CV de celui-ci, on attendait beaucoup de lui. Mais voilà que Lizarazu restera un flop du recrutement de l’OM. Mais comment expliquer un tel échec ?
Les galères de Lizarazu à l’OM
En 2020, invité de Club Margotton, Bixente Lizarazu était revenu sur son échec à l’OM, où il ne sera finalement resté que quelques mois. Et dans un premier temps, le désormais consultant sur TF1 avait expliqué : « Est-ce que je pouvais savoir que quelques mois après le début de la saison, le président allait démissionner et que l’entraîneur allait démissionner ? Pardon, quand tu arrives dans un club où tu as l’entraineur avec qui je m’entendais bien d’ailleurs José Anigo et Christophe Bouchet, le président, qui démissionnent… Alors que sportivement, c’était correct. L’OM, chaque année, il y a des crises incroyables, on n’était pas dans une phase comme ça ».
« J’ai compris direct que ça allait être un gros soucis »
Et voilà que pour Bixente Lizarazu, le point de non retour a été atteint avec l’arrivée du nouvel entraîneur de l’OM, Philippe Troussier. Et avec lui, le courant n’est clairement pas passé. « Ces choses là ont fait qu'il y a eu un changement d’entraîneur et là, l’arrivée de Philippe Troussier, une incompatibilité totale. J’ai compris direct que ça allait être un gros soucis. Je me suis suis dit voilà ça ne va pas le faire. En plus je me connais, avec certains personnages, ça peut très mal se passer. Avec lui, ça aurait pu très mal se passer », confiait l’ancien Olympien.