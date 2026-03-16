Un champion du monde à l’OM : «Avec lui, ça aurait pu très mal se passer»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

S’offrir un champion du monde n'est pas tout le temps synonyme de réussite. Il y a quelques années, l’OM a d’ailleurs pu se rendre compte de cela. En effet, l’aventure d’un grand nom à Marseille n’a clairement pas fonctionné. Et pour cause…

Il y a des joueurs qui n’ont pas vraiment laissé un immense souvenir du côté de l’OM. Et c’est notamment le cas d’un certain Bixente Lizarazu. En 2004, le club phocéen avait mis la main sur le champion du monde 98, débarqué en provenance du Bayern Munich. Forcément, compte tenu du CV de celui-ci, on attendait beaucoup de lui. Mais voilà que Lizarazu restera un flop du recrutement de l’OM. Mais comment expliquer un tel échec ?

Mercato - OM : «Il en a rien à faire», la rencontre lunaire avec le président https://t.co/xOLIOCl3QU — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

Les galères de Lizarazu à l’OM En 2020, invité de Club Margotton, Bixente Lizarazu était revenu sur son échec à l’OM, où il ne sera finalement resté que quelques mois. Et dans un premier temps, le désormais consultant sur TF1 avait expliqué : « Est-ce que je pouvais savoir que quelques mois après le début de la saison, le président allait démissionner et que l’entraîneur allait démissionner ? Pardon, quand tu arrives dans un club où tu as l’entraineur avec qui je m’entendais bien d’ailleurs José Anigo et Christophe Bouchet, le président, qui démissionnent… Alors que sportivement, c’était correct. L’OM, chaque année, il y a des crises incroyables, on n’était pas dans une phase comme ça ».