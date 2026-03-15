OM : «Il nous prend pour des gogos», l’accusation de Pierre Ménès !

Pierrick Levallet

L’OM remonte la pente doucement mais sûrement. Après son élimination de la Ligue des champions et de la Coupe de France, le club phocéen a été plongé dans une véritable crise. Mais ce vendredi, la formation olympienne a enchaîné un second succès consécutif avec sa victoire contre l’AJ Auxerre (1-0). Pierre Ménès a toutefois lâché une accusation au sujet du staff marseillais.

Après avoir dit adieu à la Ligue des champions et la Coupe de France, l’OM ne concentre plus ses efforts que sur la Ligue 1. Et le club phocéen semble sortir la tête de l’eau. Ce vendredi, les hommes d’Habib Beye ont remporté une deuxième victoire consécutive en battant l’AJ Auxerre (1-0). Mais la prestation marseillaise n’a pas vraiment convaincu Pierre Ménès, qui s’est même permis de lâcher une accusation sur les troisièmes du championnat.

«Quelle horreur...» : Le jour où tout a basculé pour une star passée par l'OM ! https://t.co/lHcQ9dXXZg — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

«Ce n’est pas possible» « Cette équipe de l’OM était totalement à l’envers même si elle s’est remise la tête à l’endroit en seconde période. Moi qui ait entendu longtemps les analyses poussées d’Habib Beye au CFC, j’ai du mal à le croire sincère quand il dit qu’il a aimé son équipe et qu’il est content de ce qu’il a vu. Ce n’est pas possible. Il nous prend pour des gogos » a lancé l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube.