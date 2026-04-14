Mercato - PSG : Le club annonce la couleur en cas de départ d’Ousmane Dembélé !

Axel Cornic

Véritable surprise de la gestion de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est devenu l’un des joueurs les plus suivis de la planète football. Mais son avenir interroge, puisque si une prolongation est évoquée depuis plusieurs mois, les négociations semblent trainer et on attend toujours un accord.

Alors que tous les yeux sont tournés vers une fin de saison qui s’annonce une nouvelle fois riche en rebondissements, le PSG travaille sur plusieurs dossiers chauds en coulisses. C’est le cas avec Bradley Barcola ou encore Senny Mayulu, dont les prolongations semblent être la grande priorité du moment. Mais il y a un autre sujet très important qui inquiète également les suiveurs du club parisien.

«Ils vont les gifler» : Le scénario au PSG qui agace sur RMC ! https://t.co/KOjhQySEA3 — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Ça dépend de ce qu’Ousmane Dembélé aura sur la table » Il s’agit évidemment de la prolongation d’Ousmane Dembélé, dont l’actuel contrat se termine en juin 2028. Plus gros salaire du PSG actuellement, l’international français semble assez heureux au club, mais les tentations pourraient devenir de plus en plus nombreuses au fil des mois. « C’est toujours pareil, c’est le marché. Ça dépend de ce qu’Ousmane Dembélé aura sur la table » a expliqué Loïc Tanzi, sur le plateau de l’émission L’Equipe de Greg.