Mercato - PSG : Le club annonce la couleur en cas de départ d’Ousmane Dembélé !

Véritable surprise de la gestion de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est devenu l’un des joueurs les plus suivis de la planète football. Mais son avenir interroge, puisque si une prolongation est évoquée depuis plusieurs mois, les négociations semblent trainer et on attend toujours un accord.
Alors que tous les yeux sont tournés vers une fin de saison qui s’annonce une nouvelle fois riche en rebondissements, le PSG travaille sur plusieurs dossiers chauds en coulisses. C’est le cas avec Bradley Barcola ou encore Senny Mayulu, dont les prolongations semblent être la grande priorité du moment. Mais il y a un autre sujet très important qui inquiète également les suiveurs du club parisien.
« Ça dépend de ce qu’Ousmane Dembélé aura sur la table »
Il s’agit évidemment de la prolongation d’Ousmane Dembélé, dont l’actuel contrat se termine en juin 2028. Plus gros salaire du PSG actuellement, l’international français semble assez heureux au club, mais les tentations pourraient devenir de plus en plus nombreuses au fil des mois. « C’est toujours pareil, c’est le marché. Ça dépend de ce qu’Ousmane Dembélé aura sur la table » a expliqué Loïc Tanzi, sur le plateau de l’émission L’Equipe de Greg.
« Le PSG dit que si on doit le faire partir, ce n’est pas un problème »
« Je mets l’Arabie Saoudite de côté parce qu’il aura plus d’argent là-bas quoi qu’il arrive. Mais je ne sais pas, si imaginons, un Real Madrid arrive demain et met 3M€ (par mois), est-ce qu’il se dira qu’il préfère 2M€ au PSG ou 3M€ au Real Madrid ? » a poursuivi le journaliste de L’Equipe. « Ce sont des informations que nous n’avons pas encore parce qu’il n’a pas les contrats sur la table. C’est important aussi de noter que le PSG, dans son discours, dit que si on doit faire partir Ousmane Dembélé pour le projet, ce n’est pas un problème. Qu’ils trouveront une solution sans lui ».