Coup de théâtre à l’OM : Un transfert loupé de très peu ?

Axel Cornic

A seulement 18 ans, Robinio Vaz semblait représenter l’avenir de l’Olympique de Marseille. Finalement, il n’aura fait que quelques mois sous les ordres de Roberto De Zerbi, puisque la presse français comme italienne évoque un transfert imminent, avec l’AC Roma qui devrait débourser 25M€ bonus compris pour s’attacher ses services.

C’est déjà terminé. Surprise de la première partie de saison avec notamment quatre buts en Ligue 1 dont un doublé face à Angers le 29 octobre (2-2), Robinio Vaz serait tout proche d’un départ de l’OM. Il ne resterait en effet plus que quelques détails avant l’officialisation de sa signature à l’AS Roma.

Robinio Vaz à l’AS Roma D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le directeur sportif romain aurait rencontré Robinio Vaz, son agent ainsi que son entourage ce lundi 12 janvier, afin d’arracher leur accord. Mais la fin de cette opération devrait plutôt se jouer à Paris, où Frederic Massara doit rencontrer les dirigeants de l’OM pour trouver un accord.