Zinedine Zidane : Retour surprise, «c'est incroyable» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis lundi soir, Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. L'ancien milieu de terrain de la Roja a été remplacé par Alvaro Arbeloa qui a rapidement acté un retour majeur à savoir celui d'Antonio Pintus, préparateur physique proche de Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti.

Après seulement quelques mois sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso a quitté ses fonctions, d'un « commun accord » selon le communiqué publié par le club merengue. Dans la foulée, le Real Madrid a dévoilé le nom de son successeur à savoir Alvaro Arbeloa. Et ce dernier a rapidement réintégré un élément bien connu au sein du club madrilène, à savoir un certain Antonio Pintus, préparateur physique proche de Zinedine Zidane notamment. Un choix justifié par le nouveau coach du Real.

Antonio Pintus fait son retour « C'est un privilège pour moi d'avoir Pintus dans l'équipe technique, il a cinq Coupes d'Europe à son actif. Il sera chargé de diriger ce secteur, il connaît bien les joueurs, il a sa méthode qui, nous le savons, fonctionne bien ici. C'est un plaisir d'être avec lui et d'apprendre. C'est une chance incroyable », a-t-il confié en conférence de presse avant d'évoquer ses influences au poste d'entraîneur.