«Il m'a dit qu'il partait» : Le mensonge de Zidane sur sa séparation !

En janvier 1999, Christophe Dugarry est poussé au départ de l'OM par Rolland Courbis qui lui annonce même que son transfert à la Juventus est réglé. Le champion du monde 1998 appelle donc son grand pote Zinedine Zidane qui lui assure qu'il compte quitter la Vieille Dame six mois plus tard. Mais cela n'est pas réellement passé de cette façon.

Peu après l'annonce du décès de Rolland Courbis, Christophe Dugarry a raconté une anecdote datant de janvier 1999 alors qu'il évoluait à l'OM, entraîné à l'époque par Coach Courbis. Le champion du monde 1998 est alors poussé au départ vers la Juventus, mais il n'est pas du tout chaud pour cette signature. Très proche de Zinedine Zidane, Christophe Dugarry appelle celui qui est alors le meneur de jeu de la Vieille Dame. Et ce dernier lui annonce qu'il va partir à la fin de la saison. Sauf que Zizou signera finalement au Real Madrid durant l'été 2001, soit un an et demi plus tard.

En partance pour la Juve, Dugarry appelle Zidane... « On est au vert à Fuveau à l’époque, à côté d’Aix en Provence, et la veille de match il me dit que je vais signer à la Juventus de Turin. Je viens d’avoir mon premier enfant, né au mois d’octobre, je suis installé à Marseille, on vient d’être Champions du Monde six mois avant… Je suis bien à Marseille, tout se passe bien, je suis tranquille, je suis enfin assez stable après mes passages à Milan et Barcelone qui n’ont pas été concluants. Je ne veux pas partir à la Juve, j’appelle Zizou et je lui demande comment ça se passe, s’il va rester. Il me dit que dans six mois il s’en va… Rolland insiste pour que je signe là-bas », se rappelle l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC avant de poursuivre