Du Paris FC au Real Madrid : L'énorme coup de tonnerre !

C'est officiel depuis lundi, Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Après seulement quelques mois à la tête de la Casa Blanca, l'ancien coach du Bayer Leverkusen a été remplacé par Alvaro Arbeloa. Cependant, Florentino Pérez pourrait bien avoir un autre objectif pour le futur à savoir Jürgen Klopp, impliqué désormais dans la galaxie Red Bull et donc au Paris FC.
La défaite contre le FC Barcelone en finale de la Super Coupe d'Espagne (2-3) aura probablement été celle de trop pour Xabi Alonso qui a été démis de ses fonctions dans la foulée de cette déception. « Le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première », écrivait le club madrilène par le biais d'un communiqué.
Arbeloa remplace Xabi Alonso
Et le Real Madrid a enchaîné avec l'annonce de son successeur. Et c'est une surprise puisqu'il s'agit d'Alvaro Arbeloa. L'ancien latéral droit merengue a certes obtenu des résultats encourageants avec le Castilla, mais n'a aucune expérience sur un banc professionnel. De quoi pousser Florentino Pérez à voir plus loin.
Le Real rêve de Klopp
En effet, selon les informations de Foot Mercato, le président du Real Madrid rêve déjà de Jürgen Klopp pour la saison prochaine. L'ancien entraîneur de Liverpool a démarré une nouvelle carrière de dirigeant puisqu'il est directeur du football au sein de la galaxie Red Bull et gère donc notamment la situation du Paris FC. Reste à savoir si l'appel du Real sera suffisant pour le faire changer de poste.