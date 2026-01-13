Du Paris FC au Real Madrid : L'énorme coup de tonnerre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis lundi, Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Après seulement quelques mois à la tête de la Casa Blanca, l'ancien coach du Bayer Leverkusen a été remplacé par Alvaro Arbeloa. Cependant, Florentino Pérez pourrait bien avoir un autre objectif pour le futur à savoir Jürgen Klopp, impliqué désormais dans la galaxie Red Bull et donc au Paris FC.

La défaite contre le FC Barcelone en finale de la Super Coupe d'Espagne (2-3) aura probablement été celle de trop pour Xabi Alonso qui a été démis de ses fonctions dans la foulée de cette déception. « Le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première », écrivait le club madrilène par le biais d'un communiqué.

Arbeloa remplace Xabi Alonso Et le Real Madrid a enchaîné avec l'annonce de son successeur. Et c'est une surprise puisqu'il s'agit d'Alvaro Arbeloa. L'ancien latéral droit merengue a certes obtenu des résultats encourageants avec le Castilla, mais n'a aucune expérience sur un banc professionnel. De quoi pousser Florentino Pérez à voir plus loin.