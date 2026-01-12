Officiel : Il dit stop, c'est terminé avec Mbappé !

Décidemment, Kylian Mbappé ne peut pas disposer d'une relation professionnelle pérenne avec ses entraîneurs au Real Madrid. Carlo Ancelotti n'a tenu qu'un an avec l'attaquant star français. Son remplaçant Xabi Alonso n'est resté qu'une moitié de saison, le Real Madrid ayant officialisé son départ ce lundi 12 janvier.
Kylian Mbappé, en l'espace de seulement un an et demi, a témoigné de deux départs d'entraîneurs. Après Carlo Ancelotti en fin de saison dernière, son remplaçant Xabi Alonso n'a pas fait long feu. Dans la foulée de la défaite du Real Madrid contre le FC Barcelone en finale de Supercoupe d'Espagne (2-3), le Real Madrid a publié un communiqué ce lundi soir afin d'officialiser la fin de sa relation professionnelle d'une demi-saison avec l'ancien joueur du club merengue.
«Il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première»
« Le Real Madrid C. F. annonce que, d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première ». Les deux parties ont donc décidé de tourner la page après des mois pas suffisamment concluants. Par le biais du communiqué en question, le Real Madrid poursuit en affirmant que l'héritage laissé par l'Espagnol au club, avec La Décima en 2014, restera intact. « Xabi Alonso aura toujours l'affection et l'admiration de tous les supporters du Real Madrid, car il est une légende du club et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison ».
«Notre club remercie Xabi Alonso»
Pour finir, le club de Florentino Pérez a tenu à formuler des remerciements à Xabi Alonso avec les meilleurs vœux possibles pour la suite de sa carrière d'entraîneur. « Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement tout au long de cette période, et leur souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de leur vie ». Qui va donc lui succéder à la tête de l'équipe de Kylian Mbappé ?