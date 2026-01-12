Kylian Mbappé : Craquage devant les caméras, la réaction du Real Madrid !

Amadou Diawara

Après la défaite du Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne, Kylian Mbappé aurait empêché ses coéquipiers de faire une haie d'honneur pour féliciter le FC Barcelone. Alors qu'une polémique a éclaté, le club merengue a donné sa version des faits pour défendre son numéro 10. D'après la Maison-Blanche, la Fédération Espagnole de Football aurait demandé aux protégés de Xabi Alonso de se déplacer parce qu'ils étaient dans le champ des caméras.

Le Real Madrid et le FC Barcelone se sont disputés la finale de la Supercoupe d'Espagne ce dimanche. A l'issue d'une lutte acharnée, c'est finalement la bande à Lamine Yamal qui a remporté le titre (3-2).

Real Madrid : Aucune haie d'honneur pour le FC Barcelone Comme le veut la coutume, les joueurs du Real Madrid étaient supposés faire une haie d'honneur pour féliciter ceux du FC Barcelone. Mais à en croire Alfredo Martínez - journaliste de la Onda Cero - Kylian Mbappé aurait empêché ses coéquipiers de rendre hommage aux Blaugrana.