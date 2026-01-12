Rupture avec Kylian Mbappé : C’est terminé !

Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé est devenu la nouvelle coqueluche des supporters du Real Madrid, Vinicius Jr est quant à lui en train de provoquer leur colère. Le public madrilène commencerait à en avoir assez de l’attitude de l’international auriverde. La rupture entre l’attaquant de 25 ans et les fans des Merengue semble de plus en plus évidente.

En l’espace d’une saison et demie, Kylian Mbappé s’est mis le public du Real Madrid dans la poche. Il faut dire que les prestations de l’attaquant de 27 ans parlent pour lui. Le natif de Bondy marche sur l’eau chez les Merengue. En revanche, la rupture semble de plus en plus évidente avec Vinicius Jr.

Vinicius Jr, la rupture évidente avec les supporters du Real Madrid ? Comme le rapporte MARCA, les supporters du Real Madrid en auraient assez de l’attitude de Vinicius Jr. Certains auraient jugé des gestes du Brésilien comme déplacé. L’histoire d’amour entre les fans des Merengue et le coéquipier de Kylian Mbappé semble terminée. Le Real Madrid continuerait pourtant de croire en le Brésilien.