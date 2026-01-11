Kylian Mbappé - Départ de Madrid : C’est le choc !

Pierrick Levallet

Le 31 décembre dernier, le Real Madrid annonçait une blessure de Kylian Mbappé. L’attaquant de 27 ans, touché au genou, devait manquer trois semaines de compétition. Mais finalement, l’international français pourrait faire son retour dès ce dimanche contre le FC Barcelone. Son voyage en Arabie Saoudite en a d’ailleurs surpris plus d’un chez les Merengue.

2026 aurait pu mieux démarrer pour Kylian Mbappé. Le natif de Bondy a entamé la nouvelle année avec une blessure. Le Real Madrid a annoncé le 31 décembre dernier le forfait du capitaine de l’équipe de France, touché au genou. L’attaquant de 27 ans devait initialement manquer trois semaines de compétition. Mais finalement, le champion du monde 2018 pourrait faire son retour ce dimanche contre le FC Barcelone.

Gonzalo Garcia surpris par le retour de Mbappé ? Comme le rapporte AS, Gonzalo Garcia était initialement pressenti pour être titulaire en Supercoupe d’Espagne. Mais Kylian Mbappé s’est rendu en Arabie Saoudite ce vendredi avec l’intention de disputer la rencontre ce dimanche. Xabi Alonso aura le dernier mot, mais on imagine bien que Gonzalo Garcia a dû être surpris de voir le natif de Bondy débarquer.