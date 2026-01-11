Kylian Mbappé en danger : Le Real Madrid lui fait peur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, le Real Madrid joue la finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone. Un Clasico au cours duquel on pourrait voir Kylian Mbappé sur la pelouse. Blessé au genou, le Français est de retour à la surprise générale. Mais voilà que ça en inquiète certains. C’est le cas de Frédéric Weis qui redoute le pire avec Mbappé à quelques mois de la Coupe du monde.

Victime d’une entorse au genou, on pensait Kylian Mbappé indisponible pour 3 semaines. Mais voilà que l’attaquant du Real Madrid pourrait rejouer dès ce dimanche face au FC Barcelone. Le Français a fait le voyage jusqu’en Arabie saoudite pour possiblement disputer la Supercoupe d’Espagne. Mais est-ce un risque de faire rejouer aussi vite Mbappé ? Cela fait craindre le pire à certains…

« J’ai un peu peur, mais j’ai un peu peur pour la Coupe du monde aussi » C’est notamment le cas de Frédéric Weis. Au micro des Grandes Gueules du Sport, il a fait savoir à propos du cas Kylian Mbappé : « J’ai un peu peur, mais j’ai un peu peur pour la Coupe du monde aussi. La gestion du Real me fait un peu peur. On a l’impression qu’ils sont en panique. La dernière fois qu’ils ont joué cette Supercoupe, ils prennent 5-2, donc forcément, ça reste dans les têtes. Xabi Alonso est un peu sur la sellette, ça lui ferait du bien de gagner, ça lui permettrait de gagner un peu de temps ».