Kylian Mbappé : C’est la panique à l’étranger ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il devait être absent pour une durée estimée à au moins trois semaines, Kylian Mbappé pourrait faire son retour plus tôt que prévu, dès ce dimanche face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne. S’il a de bonnes sensations et s’est entraîné avec le groupe samedi, le Real Madrid reste tout de même prudent.

Touché à un genou, Kylian Mbappé a raté la réception du Betis Séville (5-1) le week-end dernier, ainsi que la demi-finale de Supercoupe d’Espagne face à l’Atlético Madrid (2-1) jeudi. Le Français devait être absent au moins trois semaines, mais a rejoint le groupe du Real Madrid en Arabie Saoudite, où se joue la compétition, et pourrait participer à la finale contre le FC Barcelone ce dimanche soir.

« Mbappé est venu au centre d’entraînement tous les jours pour accélérer son retour » « Disons qu’il n’est pas venu en Arabie Saoudite pour profiter de la plage. Il est là pour jouer. Reste à savoir s'il sera titulaire. Mais il a tout fait pour pouvoir revenir à temps. Cette semaine, deux membres du staff sont restés à Madrid spécifiquement pour lui. Mbappé est venu au centre d’entraînement tous les jours pour accélérer son retour », a expliqué Edgar Groleau, correspondant à Madrid pour RMC, dans Les Grandes Gueules du Sport.