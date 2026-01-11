Catastrophe avec Kylian Mbappé : La décision complètement idiote !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche le Real Madrid affronte le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, un rendez-vous très important. Pour cette occasion, le club espagnol pourrait aligner Kylian Mbappé, dont la blessure contractée fin décembre aurait dû l'éloigner des terrains encore un peu plus longtemps. Pour Christophe Cessieux, le risque est trop grand.

Touché à un genou fin décembre, Kylian Mbappé n'était pas présent lors des premiers matches du Real Madrid en 2026. L'attaquant français pourrait faire son grand retour à l'occasion de la finale face au FC Barcelone, comme un signe de la volonté de Xabi Alonso d'absolument décrocher ce trophée. Mais attention à ne pas aggraver la blessure.

« Je trouve ça idiot » Après une saison difficile l'année dernière, le Real Madrid n'a pas commencé 2025-2026 de la meilleure des manières. Kylian Mbappé est l'élément fort de l'effectif mais il faut faire attention à ne pas trop en abuser. « Est-ce que j’ai peur pour Mbappé ? Je n’ai pas peur, mais je trouve ça idiot. (…) Les dirigeants du Real et le joueur devraient savoir qu’une reprise anticipée après une blessure constitue un gros risque » commente d'abord Christophe Cessieux dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.