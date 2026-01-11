La «connerie» de Kylian Mbappé balancée en direct !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, la Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone pourrait être le théâtre du retour de Kylian Mbappé. Alors que le Français semblait indisponible suite à une blessure au genou, il pourrait finalement être de la partie. Mbappé aurait-il pris des corticoïdes pour faire disparaitre temporairement la douleur ? David Douillet ne l’espère pas…

Suite à la qualification du Real Madrid pour la finale de la Supercope d’Espagne, Kylian Mbappé a pris l’avion pour l’Arabie Saoudite. Ainsi, ce dimanche, le Français pourrait jouer face au FC Barcelone. Cela semblait pourtant impensable il y a quelques jours. En effet, Mbappé était blessé au genou et était indisponible pour plusieurs semaines.

« Si tu as vraiment une entorse du genou, je suis désolé, tu ne peux pas jouer correctement » Finalement, Kylian Mbappé pourrait donc être sur la pelouse face au FC Barcelone. De quoi faire dire à David Douillet que le joueur du Real Madrid n’était peut-être pas si blessé que ça : « Moi, dans le monde du foot, je trouve que c’est un monde où le niveau de douleur et de blessure n’est pas le même qu’ailleurs. Si tu as vraiment une entorse du genou, je suis désolé, tu ne peux pas jouer correctement. C’est impossible. Ils sont tellement protégés, tellement encadrés que le moindre petit truc, d’un seul coup, ça prend des proportions incroyables. Je pense que les joueurs s’engouffrent là-dedans aussi pour récupérer. C’est pour ça que je ne suis pas inquiet. Il a mal au genou sans doute, le voyant s’est allumé, il tire sur son corps ».