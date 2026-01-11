Kylian Mbappé, le nouveau malaise à l’étranger !

Pierrick Levallet

L’année 2026 a mal démarré pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid a annoncé le 31 décembre dernier la blessure du capitaine de l’équipe de France. Touché à un genou, l’attaquant de 27 ans était prévu forfait pendant trois semaines. Xabi Alonso s’est alors tourné vers Gonzalo Garcia pour pallier l’absence du natif de Bondy.

Gonzalo Garcia, malaise au Real Madrid ? Et le buteur de 21 ans n’a pas mis longtemps à s’exprimer. Avec son triplé contre le Real Betis, l’attaquant espagnol a prouvé qu’il méritait plus de temps de jeu malgré la concurrence de Kylian Mbappé comme le rapporte AS. Contre l’Atlético de Madrid, Gonzalo Garcia a impressionné par son volume de jeu et sa capacité à presser l’adversaire, chose qui a fait défaut au champion du monde 2018.