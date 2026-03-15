Zidane approche Mbappé : L'interaction inattendue racontée par sa mère

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane est la légende du football français de par son rôle chez les Bleus depuis France 98. Attendu pour être le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, « Zizou » a inspiré une star du groupe actuellement géré par Deschamps : Kylian Mbappé. Leur première rencontre a été mémorable pour lui comme pour sa mère qui a détérré une anecdote vieille de plus de 10 ans.

Zinedine Zidane est pour beaucoup l'idole de toute une génération. Ses performances avec l'équipe de France lors de ses participations à l'Euro 2000 et 2004, mais surtout à la Coupe du monde 98 et 2006 lui ont permis de bâtir sa légende et de mettre en place un héritage pour ceux qui allaient lui succéder avec les Bleus. Il y a eu pas mal de joueurs à être catalogués comme étant le « nouveau Zidane » dans le secteur de jeu qu'il occupait, à savoir le milieu de terrain à une position avancée.

😂 ¿ZIDANE de VUELTA al MADRID? Le entra la risa...



🎙️ Atento a sus palabras a la salida del Bernabéu con @marcosbenito9. pic.twitter.com/2zHbFeDCIy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2026

«C'est plus l'homme qu'il est devenu qui me rend fière» Kylian Mbappé ne fait pas partie de ceux qui ont été qualifiés de « nouveau Zidane ». Néanmoins, le capitaine de l'équipe de France est la star de la sélection pour le grand public comme le fut Zidane avant lui. En septembre 2025, L'Equipe Mag publiait une longue interview que Fayza Lamari avait accepté à accorder au média. La mère de Kylian Mbappé était invitée à s'exprimer sur la notoriété de son fils Kylian qui est telle qu'on pourrait le qualifier « d'icône ». Une notion pas forcément appréciée par la mère de l'attaquant star du Real Madrid. « Je n'aime pas le mot "icône". Parfois, ça me fait peur, ça m'attriste. On ne retient que la notoriété mais on parle peu des attentes que ça génère et de toutes les conséquences. Donc, de la peur, oui, mais aussi de la joie quand je vois le modèle qu'il peut être. C'est plus l'homme qu'il est devenu qui me rend fière. L'homme plus que le joueur ».