Zidane approche Mbappé : L'interaction inattendue racontée par sa mère

Zinedine Zidane est la légende du football français de par son rôle chez les Bleus depuis France 98. Attendu pour être le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, « Zizou » a inspiré une star du groupe actuellement géré par Deschamps : Kylian Mbappé. Leur première rencontre a été mémorable pour lui comme pour sa mère qui a détérré une anecdote vieille de plus de 10 ans.
Zinedine Zidane est pour beaucoup l'idole de toute une génération. Ses performances avec l'équipe de France lors de ses participations à l'Euro 2000 et 2004, mais surtout à la Coupe du monde 98 et 2006 lui ont permis de bâtir sa légende et de mettre en place un héritage pour ceux qui allaient lui succéder avec les Bleus. Il y a eu pas mal de joueurs à être catalogués comme étant le « nouveau Zidane » dans le secteur de jeu qu'il occupait, à savoir le milieu de terrain à une position avancée.
«C'est plus l'homme qu'il est devenu qui me rend fière»
Kylian Mbappé ne fait pas partie de ceux qui ont été qualifiés de « nouveau Zidane ». Néanmoins, le capitaine de l'équipe de France est la star de la sélection pour le grand public comme le fut Zidane avant lui. En septembre 2025, L'Equipe Mag publiait une longue interview que Fayza Lamari avait accepté à accorder au média. La mère de Kylian Mbappé était invitée à s'exprimer sur la notoriété de son fils Kylian qui est telle qu'on pourrait le qualifier « d'icône ». Une notion pas forcément appréciée par la mère de l'attaquant star du Real Madrid. « Je n'aime pas le mot "icône". Parfois, ça me fait peur, ça m'attriste. On ne retient que la notoriété mais on parle peu des attentes que ça génère et de toutes les conséquences. Donc, de la peur, oui, mais aussi de la joie quand je vois le modèle qu'il peut être. C'est plus l'homme qu'il est devenu qui me rend fière. L'homme plus que le joueur ».
«Quand il le croise à 14 ans, il me dit : "Maman, il a touché mon manteau, je ne le lave plus"»
Relancé sur la notion de superstar que Kylian Mbappé est incontestablement au vu du traitement médiatique dont il dispose tant sur le terrain qu'au niveau de l'extrasportif, il n y a qu'à s'attarder sur sa supposée nouvelle romance avec Ester Exposito, Fayza Lamari reconnaît que le fanatisme envers Kylian Mbappé de la part des enfants est une chose somme toute naturelle par laquelle le capitaine de l'équipe de France est lui-même passé à l'époque de son adolescence avec Zinedine Zidane. « Comprenez-vous les réactions des enfants quand ils le croisent ? J'ai pu voir Kylian réagir de la même manière quand il a rencontré Zidane. Quand il le croise à 14 ans, il me dit : "Maman, il a touché mon manteau, je ne le lave plus." Donc je sais ce que ça peut représenter pour un gamin. Quand ce ne sont pas des enfants, face à lui, ça me rend plus perplexe ».