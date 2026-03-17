Mercato - PSG - Transfert de Vitinha : La décision «étrange» qui a changé l'histoire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2022, le PSG a réalisé un très joli coup pour recruter Vitinha contre un chèque de 40M€. Un transfert qui a été rendu possible par une décision jugée étrange un peu plus tôt dans sa carrière qui a donc clairement changé l'histoire du joueur, mais également celle du Paris Saint-Germain.

Troisième du dernier classement du Ballon d'Or, Vitinha s'est clairement imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Ses prestations ont largement contribué à la victoire finale du PSG en Ligue des champions. Et pourtant, tout le monde l'a oublié mais le milieu de terrain portugais a évolué une saison en prêt du côté de Wolverhampton. Le club anglais avait décidé de ne pas le conserver. Un choix que peine toujours à comprendre Tim Spiers, journaliste de The Athletic.

What a lob finish from Vitinha 😱 pic.twitter.com/6FtFjOwpco — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 11, 2026

Vitinha, les regrets de Wolverhampton « Avec le temps, il apparaît de plus en plus étrange. Bien sûr, au vu de sa carrière, la frustration de ne pas l’avoir recruté est palpable. Mais on ne peut pas affirmer avec certitude qu’il serait devenu le joueur qu’il est aujourd’hui. Moutinho a joué deux saisons de plus, il aurait pu avoir du mal à le déloger. Avec Ruben Neves, ils étaient exceptionnels et l’équipe n’avait pas besoin de lui. En gros, c’était le bon joueur… au mauvais moment », confie-t-il dans une interview accordée à Eurosport avant de poursuivre.