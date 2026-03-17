Mercato - PSG - Transfert de Vitinha : La décision «étrange» qui a changé l'histoire !

Durant l'été 2022, le PSG a réalisé un très joli coup pour recruter Vitinha contre un chèque de 40M€. Un transfert qui a été rendu possible par une décision jugée étrange un peu plus tôt dans sa carrière qui a donc clairement changé l'histoire du joueur, mais également celle du Paris Saint-Germain.
Troisième du dernier classement du Ballon d'Or, Vitinha s'est clairement imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Ses prestations ont largement contribué à la victoire finale du PSG en Ligue des champions. Et pourtant, tout le monde l'a oublié mais le milieu de terrain portugais a évolué une saison en prêt du côté de Wolverhampton. Le club anglais avait décidé de ne pas le conserver. Un choix que peine toujours à comprendre Tim Spiers, journaliste de The Athletic.
Vitinha, les regrets de Wolverhampton
« Avec le temps, il apparaît de plus en plus étrange. Bien sûr, au vu de sa carrière, la frustration de ne pas l’avoir recruté est palpable. Mais on ne peut pas affirmer avec certitude qu’il serait devenu le joueur qu’il est aujourd’hui. Moutinho a joué deux saisons de plus, il aurait pu avoir du mal à le déloger. Avec Ruben Neves, ils étaient exceptionnels et l’équipe n’avait pas besoin de lui. En gros, c’était le bon joueur… au mauvais moment », confie-t-il dans une interview accordée à Eurosport avant de poursuivre.
«La frustration de ne pas l’avoir recruté est palpable»
« Sa meilleure performance a eu lieu en fin de saison contre le rival, West Bromwich. L’équipe évoluait en 4-2-3-1 et il a été brillant en 10. A l’époque, j’avais écrit : "Avec un toucher de balle de velours, c’est un joueur magnifique à observer. Doté d’une technique et d’une agilité exceptionnelles, il s’engouffre au cœur de la défense adverse, portant le ballon comme personne au club. Il peut décrocher, faire des une-deux, percer les lignes. Où était-il toute l’année ?" Malheureusement, c’était probablement trop tard », ajoute Tim Spiers. La suite on la connaît désormais. Vitinha va retourner au FC Porto où il serait élu meilleur jeune du championnat, ce qui a convaincu le PSG de lâcher 40M€ pour le recruter. Autrement dit, le choix de Wolverhampton a changé l'histoire du club parisien.