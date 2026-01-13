Kylian Mbappé : Le Real Madrid annonce un coup de théâtre !

Ce lundi, le Real Madrid a annoncé le départ de Xabi Alonso. De retour de blessure ce dimanche face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a manqué le premier entrainement dirigé par Alvaro Arbeloa. Ayant repris la compétition plus tôt que prévu, le numéro 10 merengue devrait être laissé au repos pour le 8ème de finale de la Coupe du Roi contre Albacete.
Ce dimanche, le Real Madrid s'est incliné en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Au lendemain de cette défaite, le club présidé par Florentino Pérez a annoncé le départ de Xabi Alonso, avec qui un accord a été trouvé.
Real Madrid : Mbappé a manqué le premier entraineur d'Arbeloa
Pour remplacer Xabi Alonso, le Real Madrid a décidé de promouvoir Alvaro Arbeloa, qui a dirigé son tout premier entrainement ce mardi. Toutefois, Kylian Mbappé n'a pas participé à cette séance. A en croire L'Equipe, le numéro 10 merengue devrait être laissé au repos pour le huitième de finale de la Coupe du Roi face à Albacete, programmé ce mercredi soir. Interrogé par l'AFP, le Real Madrid a annoncé que cette absence de Kylian Mbappé à l'entrainement était « logique ».
Albacete-Real : Kylian Mbappé ménagé ?
Pour rappel, le Real Madrid avait annoncé le 31 décembre que Kylian Mbappé souffrait d'une entorse du genou gauche. S'il devait manquer trois semaines de compétition, l'international français est tout de même entré en jeu face au FC Barcelone ce dimanche. Pour ne pas voir Kylian Mbappé rechuter ce mercredi soir à Albacete, le Real Madrid joue la carte de la prudence en le ménageant.