Kylian Mbappé : Le Real Madrid annonce un coup de théâtre !

Amadou Diawara

Ce lundi, le Real Madrid a annoncé le départ de Xabi Alonso. De retour de blessure ce dimanche face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a manqué le premier entrainement dirigé par Alvaro Arbeloa. Ayant repris la compétition plus tôt que prévu, le numéro 10 merengue devrait être laissé au repos pour le 8ème de finale de la Coupe du Roi contre Albacete.

Ce dimanche, le Real Madrid s'est incliné en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Au lendemain de cette défaite, le club présidé par Florentino Pérez a annoncé le départ de Xabi Alonso, avec qui un accord a été trouvé.

Real Madrid : Mbappé a manqué le premier entraineur d'Arbeloa Pour remplacer Xabi Alonso, le Real Madrid a décidé de promouvoir Alvaro Arbeloa, qui a dirigé son tout premier entrainement ce mardi. Toutefois, Kylian Mbappé n'a pas participé à cette séance. A en croire L'Equipe, le numéro 10 merengue devrait être laissé au repos pour le huitième de finale de la Coupe du Roi face à Albacete, programmé ce mercredi soir. Interrogé par l'AFP, le Real Madrid a annoncé que cette absence de Kylian Mbappé à l'entrainement était « logique ».