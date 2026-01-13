Kylian Mbappé - C'est terminé : La rupture inévitable !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Xabi Alonso a réclamé la signature de Martin Zubimendi à la direction du Real Madrid. Toutefois, la Maison-Blanche a laissé l'international espagnol rejoindre Arsenal. D'après les indiscrétions d'AS, cet échec sur le mercato a condamné Xabi Alonso, qui n'est plus l'entraineur merengue depuis ce lundi.

Le 1er juin dernier, Xabi Alonso a pris la place de Carlo Ancelotti en tant qu'entraineur du Real Madrid. Et après avoir passé seulement sept mois sur le banc merengue, l'Espagnol a quitté la Maison-Blanche de Kylian Mbappé ce lundi. En effet, la direction du Real Madrid a annoncé qu'elle avait trouvé un accord avec Xabi Alonso pour boucler son départ. D'après AS, le coach de 44 ans n'a pas fait long feu au Bernabeu parce que Florentino Pérez ne lui a pas offert Martin Zubimendi.

Xabi Alonso n'est plus l'entraineur du Real Madrid Selon les informations d'AS, Xabi Alonso aurait réclamé la signature de Martin Zubimendi lors du dernier mercato estival. En effet, le technicien espagnol a estimé qu'il avait besoin de recruter un successeur à Toni Kroos. Toutefois, la direction du Real Madrid n'était pas vraiment convaincu par l'idée de miser sur Martin Zubimendi. Après avoir hésité, la Maison-Blanche a finalement tenté une approche avec le milieu de terrain de 26 ans, mais il avait déjà choisi de rejoindre Arsenal. Son transfert depuis la Real Sociedad ayant couté près de 70M€.