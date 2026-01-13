Bixente Lizarazu : La relation totalement inattendue

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au lendemain de l'annonce du décès de Rolland Courbis, Bixente Lizarazu a rendu hommage à son ancien entraîneur avec lequel il entretenait une magnifique relation. L'ancien international français raconte notamment la façon donc Coach Courbis gérait son tempérament.

Lundi, Rolland Courbis est décédé à l'âge de 72 ans, suscitant une vague d'émotions importante dans le monde du football. Bixente Lizarazu, qui a évolué sous ses ordres entre 1992 et 1994, évoque d'ailleurs sa relation avec l'ancien coache des Girondins de Bordeaux.

Lizarazu revient sur sa relation avec Courbis « Des souvenirs tous excellents. C'était vraiment très agréable de travailler avec Rolland, un coach joyeux qui savait insuffler une super ambiance dans un groupe. C'était un entraîneur complet. D'abord, il était pointu tactiquement, étant à l'époque très inspiré par l'Italie. Il nous faisait effectuer un travail spécifique sur nos déplacements quand le ballon était à l'opposé, pour bien réduire les espaces », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'évoquer la façon dont Rolland Courbis gérait son tempérament.