Bixente Lizarazu : La relation totalement inattendue

Au lendemain de l'annonce du décès de Rolland Courbis, Bixente Lizarazu a rendu hommage à son ancien entraîneur avec lequel il entretenait une magnifique relation. L'ancien international français raconte notamment la façon donc Coach Courbis gérait son tempérament.
Lundi, Rolland Courbis est décédé à l'âge de 72 ans, suscitant une vague d'émotions importante dans le monde du football. Bixente Lizarazu, qui a évolué sous ses ordres entre 1992 et 1994, évoque d'ailleurs sa relation avec l'ancien coache des Girondins de Bordeaux.
Lizarazu revient sur sa relation avec Courbis
« Des souvenirs tous excellents. C'était vraiment très agréable de travailler avec Rolland, un coach joyeux qui savait insuffler une super ambiance dans un groupe. C'était un entraîneur complet. D'abord, il était pointu tactiquement, étant à l'époque très inspiré par l'Italie. Il nous faisait effectuer un travail spécifique sur nos déplacements quand le ballon était à l'opposé, pour bien réduire les espaces », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'évoquer la façon dont Rolland Courbis gérait son tempérament.
«Cela m'a énormément aidé»
« Moi, il ne fallait pas me rentrer dedans, car je risquais de vite me braquer. J'étais avide d'explications. Et on a vraiment eu des discussions très enrichissantes. Surtout, il avait su trouver la phrase clé qui m'a énormément marqué : "Il faut parfois savoir rester calme, pour que la tempête parte à d'autres moments". Car il fallait que je dose un peu plus mes efforts. J'étais un peu trop dans la débauche d'énergie permanente. Il m'a fait comprendre que c'était important de gérer les temps forts et les temps faibles. Cela m'a énormément aidé », ajoute Rolland Courbis.