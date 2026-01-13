Ousmane Dembélé, les adieux déchirants...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

10 années auparavant, Ousmane Dembélé connaissait une fulgurante progression avec l'équipe première du Stade Rennais l'année de ses 19 ans. Et ce, notamment grâce au travail de Rolland Courbis avec le Ballon d'or 2025. Coach Courbis s'est éteint ce 12 janvier 2026. L'occasion pour la star du PSG de lui rendre un dernier hommage pour faire ses adieux.

Le monde du football français est en deuil. Que ce soit Didier Deschamps, Zinedine Zidane et bien d'autres figures du ballon rond tricolore, elles sont nombreuses à avoir pris la parole dans le but de rendre hommage à Rolland Courbis. Ce lundi 12 janvier 2026, à 72 ans, celui qui était surnommé « Coach Courbis » s'est éteint entouré de ses proches.

Dembélé se révèle sous les ordres de Courbis Il y a 10 ans, presque jour pour jour, le discours de Rolland Courbis assorti de son management permettaient à Ousmane Dembélé de se révéler aux yeux de la Ligue 1 du côté du Stade Rennais. Des performances qui lui ont valu un transfert au Borussia Dortmund à l'été. Le Ballon d'or 2025 n'a pas oublié le rôle que Coach Courbis a eu dans son développement en Bretagne.