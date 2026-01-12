Ousmane Dembélé : Une dernière danse avec les adieux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En pleine discussions contractuelles avec le PSG, Ousmane Dembélé prend le temps de bien tout analyser afin de bénéficier du contrat qui représente le plus son nouveau statut de Ballon d'or. Un feuilleton qui anime l'actualité du Paris Saint-Germain alors que Dembélé se projette déjà sur la Coupe du monde avec l'équipe de France qu'il compte bien aller soulever en Amérique du nord pour la dernière de Didier Deschamps sur le banc des Bleus.

Ousmane Dembélé fait beaucoup parler de lui dans la presse ces derniers temps. Plus précisément, sa situation contractuelle est constamment évoquée dans les médias, lui qui est engagé envers le PSG jusqu'à la fin de la saison 2027/2028. Le Ballon d'or 2025 est cependant très heureux à Paris malgré le fait que les négociations de son bail n'aillent pas très vite selon le journaliste Achille Ash.

«Nous allons tout mettre en œuvre pour ramener le trophée à la maison» D'autant plus qu'en cette fin de saison, le meilleur joueur de l'année 2025 récompensé par ce titre aux Globe Soccer Awards fin décembre a une troisième Coupe du monde à disputer avec l'équipe de France. La dernière pour Didier Deschamps avant que le sélectionneur ne rende son tablier. Aux Etats-Unis, au Mexique ainsi qu'au Canada, lieu du Mondial qui se déroulera entre le 11 juin et 19 juillet, Dembélé compte bien aller chercher une troisième couronne mondiale dans l'histoire de la sélection tricolore. « Nous savons ce qu'il faut faire pour aller jusqu'au bout et nous allons tout mettre en œuvre pour ramener le trophée à la maison ».