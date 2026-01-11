Zinedine Zidane : L’annonce fracassante avec Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce début d’année 2026, de nombreuses questions se posent concernant l’état de santé de Kylian Mbappé. Forcément, ça peut être préoccupant à quelques mois de la Coupe du monde 2026. L’attaquant du Real Madrid sera-t-il aux Etats-Unis avec l’équipe de France ? Pour Julien Benneteau, une absence de Mbappé ne serait pas si grave que ça, contrairement à celle de Zinedine Zidane en 2002.

Pour l'équipe de France, la Coupe du monde débutera le 16 juin prochain avec une rencontre face au Sénégal à New York. Le rendez-vous est fixé, reste maintenant à savoir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps. Logiquement, Kylian Mbappé sera le premier nom inscrit, étant le capitale des Bleus. A mois qu’il ne soit indisponible ? Actuellement, le buteur du Real Madrid inquiète avec son état physique, ce qui interpelle forcément à quelques mois du Mondial…

« On est armé devant » Kylian Mbappé sera-t-il alors avec l’équipe de France aux Etats-Unis ? Pour les Grandes Gueules du Sport, Julien Benneteau a souhaité relativiser une potentielle absence du capitaine des Bleus, lâchant : « La Coupe du monde ? Je n’ai pas peur pour Mbappé. Attention, je mesure mes mots, je ne dis pas qu’on est meilleur sans Mbappé, mais devant, on a Olise, Dembélé, Doué. Si Mbappé, je dis n’importe quoi, il y a catastrophe, il est blessé, on est armé devant ».