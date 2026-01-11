Zinedine Zidane : L’annonce fracassante avec Mbappé !

En ce début d’année 2026, de nombreuses questions se posent concernant l’état de santé de Kylian Mbappé. Forcément, ça peut être préoccupant à quelques mois de la Coupe du monde 2026. L’attaquant du Real Madrid sera-t-il aux Etats-Unis avec l’équipe de France ? Pour Julien Benneteau, une absence de Mbappé ne serait pas si grave que ça, contrairement à celle de Zinedine Zidane en 2002.
Pour l'équipe de France, la Coupe du monde débutera le 16 juin prochain avec une rencontre face au Sénégal à New York. Le rendez-vous est fixé, reste maintenant à savoir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps. Logiquement, Kylian Mbappé sera le premier nom inscrit, étant le capitale des Bleus. A mois qu’il ne soit indisponible ? Actuellement, le buteur du Real Madrid inquiète avec son état physique, ce qui interpelle forcément à quelques mois du Mondial…
« On est armé devant »
Kylian Mbappé sera-t-il alors avec l’équipe de France aux Etats-Unis ? Pour les Grandes Gueules du Sport, Julien Benneteau a souhaité relativiser une potentielle absence du capitaine des Bleus, lâchant : « La Coupe du monde ? Je n’ai pas peur pour Mbappé. Attention, je mesure mes mots, je ne dis pas qu’on est meilleur sans Mbappé, mais devant, on a Olise, Dembélé, Doué. Si Mbappé, je dis n’importe quoi, il y a catastrophe, il est blessé, on est armé devant ».
Mbappé moins important que Zidane ?
C’est alors que l’ancien joueur de tennis a fait une comparaison avec l’absence de Zinedine Zidane pour la Coupe du monde 2002 : « L’absence de Mbappé serait moins importante que celle de Zidane en 2002 ? Oui, bien sûr. C’est plus le milieu ou la défense de la France qui me fait peur pour cette Coupe du monde ».